Замминистра Польши: мы разрываем последние связи с Россией

В интервью изданию Gazeta Polska Codziennie замминистра государственных активов Польши Пётр Ништор обвинил Россию в кампании дезинформации по коронавирусу против Запада. По его мнению, это ещё одна серьёзная проблема, которую нельзя недооценивать. В связи с этим Польша отвечает России тем, что разрывает с ней последние связи. Она переключается на покупку СПГ в США и укрепляет свою безопасность на военных учениях с участием американцев.

«Самое лучшее оружие против российской дезинформации — достоверная информация. Вот почему я призываю ссылаться не на «общедоступную информацию», а на конкретные доказательства, потому что только они ослабляют реальные попытки осуществления дезинформации», — заявил в интервью изданию Gazeta Polska Сodziennie польский замминистра государственных активов Пётр Ништор.

Он подчёркнул, что активность российских троллей в интернете в эпоху эпидемии коронавируса несомненно является серьёзной проблемой, которую ни в коем случае нельзя недооценивать. «В настоящее время на фоне угрозы коронавируса достоверная информация является абсолютной основой для взвешенных действий не только для правительства, но и для всего общества. Российская дезинформация обычно становится активной именно в такое сложное время, и она нацелена на углубление кризиса и создание хаоса», — добавил он.

Замминистра также считает, что вся информация, касающаяся действий российских троллей, ударяющих не только по Европейскому союзу в целом, но и по его отдельным участникам, должна быть обнародована. «К сожалению, это пока не происходит», — отметил он.

На вопрос о том, почему россияне, которые сами оказались в серьёзном кризисе в связи с низкими ценами на нефть, проводят антипольские акции, он ответил: «Польша, которой сегодня правит партия «Право и справедливость», считается лидером в Центральной и Восточной Европе. Мы разрываем последние связи с Российской Федерацией, реализуя множество проектов по диверсификации, которые укрепляют нашу безопасность».

В качестве примера замминистра государственных активов Польши привёл контракты на поставку СПГ из США, строительство морского канала через Балтийскую косу, а также крупнейшие за последние 30 лет военные учения с участием американской армии Defender 2020, которые состоятся в Польше в апреле.

«Такие шаги наносят серьёзный удар по позиции России в регионе», — резюмировал в интервью изданию Gazeta Polska Сodziennie польский замминистра государственных активов Пётр Ништор.