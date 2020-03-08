Bild: Польша закупит у США комплексы Javelin для защиты от России

Правительство Польши заключило с США сделку о поставке польской армии 180 ракет и 79 пусковых аппаратов Javelin, сообщает Bild. Как отмечает издание, Польша проводит массовое перевооружение своей армии, которое, в том числе, обусловлено опасениями по поводу российской агрессии. По словам военных экспертов, ракеты Javelin способны доставить проблемы даже самым современным российским танкам, таким как «Армата».

Польша вооружается самыми опасными противотанковыми вооружениями в мире, для того чтобы отразить гипотетическую агрессию со стороны России, пишет Bild. Речь идёт об американских ПТРК FGM-148 Javelin, ставших новейшим «супероружием» в польском растущем военном арсенале.

Как отмечает издание, особенность данного ракетного комплекса состоит в том, что его может переносить один боец, производя стрельбу из положения сидя. Javelin способен поражать бронированные цели и бункеры на расстоянии до двух километров — в любых погодных условиях и ночью. Согласно данным Bild, польское правительство заказало у США 180 ракет и 79 пусковых аппаратов. Общая стоимость сделки составила около $100 млн. Издание напоминает, что раннее США поставляли комплексы Javelin Украине, а также Грузии и прибалтийским странам.

Javelin является противотанковым оружием нового типа, пишет Bild. В отличие от более старых моделей он намного легче и может обслуживаться одним человеком. Кроме того, комплекс оснащён системой «выстрелил-забыл», при которой ракета сама наводится на цель. Ещё одной особенностью Javelin является то, что ракета бьёт сверху, там, где танковая броня не столь прочна. Согласно мнению ряда военных экспертов, даже самые современные российские системы активной защиты «Афганит», установленные на танках «Армата», будут иметь трудности с тем, чтобы отразить атаку Javelin.

Беспокойство польского правительства по поводу гипотетического российского вторжения стало одной из причин крупнейшего плана по модернизации польской армии со времён падения коммунистического режима, пишет издание. К 2035 году польские военные расходы должны повыситься до 2,5 % ВВП (сейчас они составляет 2 %).

На данный момент польская армия преимущественно оснащена устаревшей техникой ещё советских времён. Теперь же американские концерны поставляют Польше новейшие образцы вооружений: до сделки по Javelin Польша также заключала договоры на поставку 32 истребителей F-35, 2 ЗРК Patriot, 20 РСЗО HIMARS, а также ракет малой дальности ATACMS, вертолётов Black Hawk и дронов Blackjack.