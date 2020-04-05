FA: «в Россию с любовью» — большинство крымчан по-прежнему довольны воссоединением с Москвой
Шесть лет тому назад Москва «захватила украинский Крым*» и «поспешно» провела на его территории рефрендум, на котором 97% жителей полуострова высказались за присоединение к России. Мировое сообщество, впрочем, восприняло голосование как «организованную под дулами автоматов фикцию» и сочло, что «Крым присоединился к России не по своей воле, а был аннексирован». Те события ежегодно отмечаются Россией и её оппонентами по-разному: тогда как российские власти установили в качестве «дня возвращения Крыма» 18 марта, когда полуостров официально вошёл в состав страны, «противники российского президента Владимира Путина» вспоминают об «аннексии» 27 февраля — в день, когда «российские силы начали тайные операции по захвату» крымской территории. В нынешнем году глава американского Госдепа Майк Помпео в эту дату опубликовал официальное заявление, заявив, что США «не признают сейчас и никогда не признают» Крым российским и призывают Москву «отказаться от оккупации» полуострова.
«Но считают ли сами крымчане, что живут на оккупированной территории под сапогом российских вторженцев? — продолжают авторы. — Некоторые определённо считают». Как поясняют журналисты, международные правозащитные организации и местные активисты зафиксировали на полуострове многочисленные примеры «подавления политического инакомыслия и вынесения активистам из мусульманского меньшинства татар приговоров к тюремным срокам». Вместе с тем, как подчёркивают обозреватели Foreign Affairs, на Западе куда меньше внимания уделяется настроениям большинства жителей Крыма — а, как показали проведённые в 2014 и 2019 годах по заказу журналистов соцопросы, крымчане в целом «выступали и по-прежнему выступают за аннексию Россией». «Такие настроения большинства осложняют преобладающую на Западе картину присоединения Крыма, воспринимаемого там как агрессивный захват чужой территории», — признают авторы.
Состоявшийся в марте 2014-го крымский референдум «имел серьёзные изъяны» — его провели в большой спешке в сложных условиях «военного вторжения», и потому те жители полуострова, которые выступали против Москвы, просто бойкотировали голосование, говорится в материале FA. Тем не менее, нельзя отрицать, что пусть не все, но большинство крымчан восприняли воссоединение с Россией в радостью, о чём свидетельствуют многочисленные исследования общественного мнения, организованные во время «аннексии» и непосредственно после неё, включая и исследование, проведённое в те годы «Левада-Центром» по просьбе редакции FA. «Да, Россия своими действиями в Крыму показала неуклюжесть и склонность к экспансионизму, поправ международные законы и нормы. Однако большинство крымчан это никак не обеспокоило», — констатируют обозреватели журнала.
С 2014 года Москва «вложила в Крым серьёзные средства» — Москва «немалой кровью» смогла подключить полуостров к своей инфраструктурной сети, обеспечив его электричеством и газом вместо Украины, а также выстроила 19-километровый мост через Керченский пролив, который «не только демонстративно соединил Крым с Россией, но и стал символом желания администрации Путина привязать полуостров к родине», пишут авторы. На полуостров за эти годы въехали многие тысячи новых жителей — по некоторым данным, их число достигло четверти миллиона, — и стали регулярно приезжать российские туристы, подчёркивают журналисты.
Редакция FA в рамках масштабного проекта по изучению общественного мнения на постсоветском пространстве вновь обратилась в «Левада-Центр» в декабре 2019 года с запросом о проведении ещё одного исследования, чтобы оценить ситуацию, сложившуюся через пять лет после предыдущего опроса, говорится в статье журнала. Как уточняют обозреватели издания, в рамках нового исследования социологи обратились с вопросами к 826 жителям Крыма, 54% которых согласились принять участие в опросе; для изучения их мнений были использованы «как прямые вопросы, так и экспериментальные, предназначенные для получения надёжных ответов по щепетильным темам». Выборка респондентов была составлена таким образом, чтобы адекватно отражать национальный состав населения Крыма согласно переписи 2014 года: 66% из них назвали себя русскими, 13% — татарами, а 16% — украинцами, подчёркивают журналисты.
Благодаря полученным данным, журналисты FA смогли среди прочего сравнить то, как крымчане оценивали своё будущее в 2014 году, и то, как они оценивают его теперь, пишут авторы. Отвечая на вопрос о том, улучшится ли ситуация на полуострове через два года, русские респонденты в 2014 году проявляли большой оптимизм — тогда среди них положительно оценили свои перспективы 93%; однако в 2019-м это число снизилось до 73%. Вместе с тем, доля крымских татар, рассчитывающих на положительные перемены в течение ближайших двух лет, выросла с 50% в 2014-м до 81% в 2019-м. В свою очередь, оптимизм украинцев остался примерно на том же уровне: 75% в 2014-м и 72% пять лет спустя, перечисляют обозреватели FA. «Такой в целом высокий уровень оптимизма среди всех этнических групп позволяет предположить, что большинство крымчан довольны тем, что перешли от Украины к России — стране более богатой», — констатируют журналисты.
Несмотря на «бытовые логистические трудности», связанные с выходом из состава Украины, уровень поддержки воссоединения с Россией на полуострове остаётся прежним: как в 2014-м, так и в 2019-м 84% русских и 77% украинцев в Крыму положительно оценили итоги референдума, говорится в материале FA. Кроме того, «как это ни удивительно», крымские татары стали относиться к вступлению в состав России лучше: положительное отношение к референдуму в 2019 году среди них выразили 52% опрошенных против 21% в 2014-м, подчёркивается в статье. Как отмечают авторы, эта этническая группа в связи с репрессиями сталинской эпохи давно «испытывает к Москве подозрения и обиду», а то, что многие из них стали лучше относиться к результатам референдума, показывает «экономические плюсы включения полуострова в Российскую Федерацию». Вместе с тем, многие украинцы и татары, которые, по всей видимости, не желали жить при российской власти, полуостров покинули — по разным оценкам, таких людей было до 140 тыс., пишут журналисты.
Новый опрос также продемонстрировал, что крымчане «уверены, что Россия устоит под давлением внешних экономических санкций», наложенных на Москву США и рядом других западных стран — за минувшие с момента воссоединения пять лет количество респондентов, обеспокоенных в связи с возможным эффектом подобных мер, снизило с 80 до 54%, констатируют авторы. «Крымчане, как и жители других российских регионов, по всей видимости, привыкли жить под санкциями», — полагают обозреватели FA.
Между тем, несмотря на в целом положительно отношение к аннексии, большинство крымчан всё же без колебаний называют проблемы, которые по-прежнему испытывает полуостров даже после «аннексии», пишут авторы. В 2014 году 73% опрошенных ожидали, что в результате референдума Крым столкнётся с «серьёзными» или «многочисленными» проблемами, и пять лет спустя многие из этих опасений остаются в силе; по этой причине в новый опрос, проведённый в конце 2019-го, был включён особый вопрос, в котором респонденты должны были назвать три главные проблемы Крыма. В этом плане респонденты из трёх главных этнических групп полуострова сошлись во мнениях — большинство из них в первую очередь «выразили серьёзную озабоченность по поводу низких пенсий и зарплат, а также так и не изжитой проблемы безработицы», второй проблемой назвали «низкие инвестиции в образование и здравоохранение со стороны государства», а ещё «озвучили беспокойство по поводу устойчивость экономики региона, инфляции и медленных темпов развития региональной инфраструктуры», говорится в статье FA. При этом политические вопросы, включая «состояние местных и федеральных властей, права человека и отношения с Украиной и другими странами», их, судя по результатам исследования волнуют гораздо меньше; в этом плане крымчане похожи на жителей других постсоветских государств, где население заботят в первую очередь не политические, а локальные экономические проблемы, подчёркивают обозреватели издания.
По данным FA, отношение крымчан к «архитектору аннексии» Владимиру Путину в 2019 году стало неоднозначным: рейтинг президента в течение последних лет снижался по всей России, упав к январю 2020-го до 68%, тогда как в Крыму, согласно новому опросу «Левады», он составил 55%. При этом украинцы и русские оценивают деятельность лидера России более положительно (61% и 60% соответственно), тогда как среди татар его рейтинг составил лишь 34%, что отражает «по-прежнему сохраняющееся среди крымских татар недоверие к правительству Путина, хоть они и довольны изменением экономического положения в регионе», говорится в материале издания. Вместе с тем, как отмечают журналисты, на прямой вопрос «Доверяете ли вы Путину?» в 2019 году положительно ответило 85% респондентов — то есть, ровно столько же, сколько и в 2014-м.
Результаты опроса «не стоит воспринимать как попытку подправить тот образ Крыма, который представляют на Западе украинские активисты и правозащитные организации»: на полуострове «несомненно случаются нарушения прав человека», местные власти «усложняют жизнь активистам и тем, кто по-прежнему выступает против аннексии», а коррупция «остаётся повсеместным феноменом», оговариваются обозреватели FA. «Однако когда украинские активисты и западные политики утверждают, что жители Крыма «живут в оккупации», они путают ощущения отдельной группы людей и настроения крымчан в целом, — подытоживают журналисты. — Большинство Крымчан не воспринимают власть Москвы как гнёт, нечто чужое или неугодное. Напротив, как можно судить по нашим опросам, они вполне довольны жизнью в путинской России».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).