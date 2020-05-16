Новое время: Пушкинский музей и Эрмитаж попали в новый санкционный список Украины

Украина ввела новые антироссийские санкции против России, сообщает Новое время. Штрафные меры коснулись 377 физических лиц из 28 медиакомпаний, ряда музеев, институтов и организаций в России и Крыму. В частности, в списках оказались Эрмитаж и Пушкинский музей.
Украинские власти приняли новый пакет антироссийских санкций, сообщает Новое время. В список, составленный Советом национальной безопасности и обороны Украины, вошли 377 физических лиц из 28 медиакомпаний, ряда музеев, институтов и организаций в России и Крыму.
В соответствие с указом президента страны Владимир Зеленского штрафные меры вступили в действие 14 мая 2020 года. Большинство из них введены на три года, некоторые — на год. Под санкции попали СТС, Муз ТВ, Комсомольская правда, Русское географическое общество, Эрмитаж, Пушкинский музей, МГУ и большое количество СМИ, музеев и научных институтов в Крыму.
В Турции за сутки выявили 1610 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи в Twitter.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал в беседе с RT слова представителя Госдепа Майкла Мёрфи о том, что российское присутствие в Арктике «выходит за рамки» территориальной обороны.
Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что её ведомство получило запросы от 28 легкоатлетов, которые занимаются оформлением документов для получения в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) статуса нейтрального спортсмена.
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что в его организации будут готовы провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем было запланировано изначально.
Рашад Холлоуэй, тренер бывшего временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Тони Фергюсона, считает, что его подопечному нужно отдохнуть от спорта в психологическом плане.
Росгвардия в ходе обеспечения правопорядка и проведения профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Московской области задействовала высотный комплекс видеонаблюдения «Око» на базе аэростата.
Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, задействованным в оказании помощи инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-19, будут рассчитываться, учитывая сам факт работы с этими пациентами, без привязки ко времени.
США рассматривают возможность возобновления выделения средств на работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в объёме 10% от суммы, которая была ранее. Об этом написал в своём Twitter американский президент Дональд Трамп.
Следственный комитет России организовал проверки сведений о невыплате денежных компенсаций медработникам, задействованным в оказании помощи инфицированным коронавирусной инфекцией COVID-19, в Новосибирской, Рязанской, Иркутской, Владимирской, Кемеровской, Орловской, Новгородской областях, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарской Республике и ряде других регионов.