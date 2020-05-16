Новое время Оригинал

Новое время: Пушкинский музей и Эрмитаж попали в новый санкционный список Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украина ввела новые антироссийские санкции против России, сообщает Новое время. Штрафные меры коснулись 377 физических лиц из 28 медиакомпаний, ряда музеев, институтов и организаций в России и Крыму. В частности, в списках оказались Эрмитаж и Пушкинский музей.
Новое время: Пушкинский музей и Эрмитаж попали в новый санкционный список Украины
Reuters

Украинские власти приняли новый пакет антироссийских санкций, сообщает Новое время. В список, составленный Советом национальной безопасности и обороны Украины, вошли 377 физических лиц из 28 медиакомпаний, ряда музеев, институтов и организаций в России и Крыму.

В соответствие с указом президента страны Владимир Зеленского штрафные меры вступили в действие 14 мая 2020 года. Большинство из них введены на три года, некоторые — на год. Под санкции попали СТС, Муз ТВ, Комсомольская правда, Русское географическое общество, Эрмитаж, Пушкинский музей, МГУ и большое количество СМИ, музеев и научных институтов в Крыму. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Новое время Украина Европа
теги
Крым МГУ музей Россия санкции СМИ Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров