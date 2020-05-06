Forbes: «откупорить» европейский рынок газа при помощи санкций против «Северного потока — 2» у Вашингтона не получится

Если санкции США против «Северного потока — 2» преследуют в первую очередь не политические, а экономические цели и нужны Вашингтону лишь чтобы получить доступ к европейскому газовому рынку, то особой пользы от них нет, полагает внештатный обозреватель Forbes Кен Сильверстин. По мысли журналиста, данные санкции лишь ухудшают отношение к Америке в Европе, и если США на самом деле желают расширить экспорт СПГ в Европу, им следует отказаться от подобных «приёмов принуждения» и действовать через «честное предпринимательство».

«Наказывают ли США санкциями строительство Россией газопровода в Германию потому, что хотят продавать больше сжиженного природного газа в Европу — или же потому, что Россия незаконно аннексировала Крым?» — пишет внештатный обозреватель Forbes Кен Сильверстин. Как отмечает журналист, нюансы здесь крайне важны, ведь если Вашингтон действительно лишь хочет «спасти Западную Европу от российского владычества», то «европейцы на это не ведутся» — они говорят, что «прекрасно могут и сами выбрать себе поставщика топлива», а США воспринимают как лишь одного из многих партнёров для диверсификации импорта природного газа наряду с Норвегией, Алжиром, Катаром и Нигерией.





«Если США способны конкурировать по существу — это одно дело, но если они пользуются экономическими санкциями как оружием — это дело совсем другое», — констатирует Сильверстин. Как напоминает обозреватель Forbes, на Россию в настоящий момент приходится 39% всех поставок газа в Европу, а на США — лишь 3,5%. При этом одним из главных сторонников санкций против «Северного потока — 2» в американском конгрессе является сенатор от Техаса Тед Круз, который представляет интересы «штата-производителя нефти и газа, нуждающегося — особенно сейчас — в росте продаж в Европу», пишет журналист.

Как пишет Сильверстин, санкции против «Северного потока — 2» действительно помогают США «откупорить» европейский рынок природного газа, а также заставили Россию сесть за стол переговоров с Украиной, за будущее которой также беспокоится Вашингтон; в конце 2019 года Москва и Киев договорились о транзите европейского газа через украинскую территорию на пять лет. Если подобные переговоры приведут к новым договорённостям, а в итоге — и к «отступлению России с Украины и из Крыма», санкции против российского газопровода «окупятся» — однако нельзя забывать, что «развитые страны» параллельно поддерживают в отношении России другие экономические меры, которые, в частности, мешают ей расширять добычу нефти и газа и лишают страну финансов, необходимых для заключения тех самых договорённостей с Киевом, предупреждает автор.

Крупнейшими рынками в Европе для американского СПГ являются Великобритания, Испания и Франция, однако «самым лакомым куском» континента остаётся Германия, которая сейчас полностью отказывается от атомных и тепловых электростанций и переходит на возобновляемые источники энергии, пользуясь газом в качестве вспомогательного топлива, пишет обозреватель Forbes. Между тем, как раз в Германии действиями Вашингтона очень недовольны, поскольку считают, что санкции против «Северного потока — 2» бьют не только по Москве, но и по Берлину, отмечает журналист.

Вне зависимости от того, останутся ли санкции США против российского газопровода в силе или нет, Евросоюз всё равно будет искать дополнительных поставщиков газа — а ведь в Западной Европе американские меры воспринимают как «неуклюжие», тогда как Восточной их считают исключительно инструментом давления для принуждения России к переговорам, рассуждает автор. «Геополитика — сложная штука. Но есть тезис попроще: если США желают расширить доступ к европейским рынкам природного газа, им придётся опираться на честное предпринимательство, а не на приёмы принуждения», — подытоживает он.