N-TV: российский корабль идёт достраивать «Северный поток — 2»

Российский трубоукладчик «Академик Черский» идёт в сторону Балтийского моря, чтобы завершить строительство «Северного потока — 2», сообщает N-TV. На место он должен прибыть в первой половине мая и завершить оставшиеся 5% проекта. По словам министра энергетики Александра Новака, речь идёт об укладке 160 километров труб.
Российский трубоукладчик «Академик Черский» идёт достраивать «Северный поток — 2», сообщает N-TV. 18 апреля он должен прибыть в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, а уже в первой половине мая — в Балтийское море. Корабль недавно изменил свой курс, и вместо маршрута через Суэцкий канал пошёл по более длинному вокруг Африки. По имеющейся информации, такое решение было принято из соображений безопасности.
Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что проект газопровода завершён на 95%: осталось проложить только 160 километров труб.
Из-за санкций США работы по строительству «Северного потока — 2» были приостановлены. Американцы опасаются, что ЕС попадёт в газовую зависимость от России. Они пытаются помешать проекту и в то же время наладить поставки в Европу своего собственного сжиженного газа по более высокой цене. Германия раскритиковала штрафные меры Вашингтона. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что Россия завершит проект собственными силам до конца этого года или в начале 2021.
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