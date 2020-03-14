EurActiv: в Германии развалилось последнее дело против «Северного потока — 2»

В Германии провалился последний иск против строительства «Северного потока — 2», сообщает EurActiv. Немецкий землевладелец, через участок которого проходит маршрут трубопровода, пытался помешать реализации проекта, обвиняя Берлин в пренебрежении интересами экологической безопасности и сговоре с «газовым лобби». Но суд счёл, что все его претензии не имеют под собой оснований, и исключил возможность пересмотра дела.
Землевладелец из Бранденбурга Малте Хейнен пытался остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2», но ему это не удалось, пишет EurActiv. Местный высший административный суд отклонил его иск, открыв дорогу реализации газового проекта.
Немец обратился в юридический орган, потому что счёл, что власти провели недостаточно тщательную проверку на соответствие Европейского соединительного газопровода EUGAL нормам экологической безопасности. EUGAL — это продление «Северного потока — 2», через которое голубое топливо будет поступать из немецкой коммуны Лубмин в Чехию. Маршрут как раз проходит под участком земли, принадлежащим Малте Хейнен, объясняет издание.
При поддержке немецкой Организации по защите окружающей среды, а также НКО Client Earth он подал иск в местный суд. Хозяин земельного участка обвинил власти в том, что при оценке проекта они не учли, какие последствия для экологии будут иметь выделяющиеся при добыче и транспортировке парниковые газы. К тому же истец выразил недовольство тем, что в своём решении о целесообразности увеличения поставок российских энергоресурсов в Германию Берлин опирался на данные не от независимых источников, а от самих операторов проекта, то есть, по сути, от «газового лобби». Это «скандальное» решение, подчеркнул Хейнен.
Но судьи рассудили иначе, продолжает EurActiv. Они сочли, что дополнительные подсчёты не нужны, а трубопровод соответствует техническим стандартам. В проверке EuGAL суд не увидел никаких «правовых или оценочных изъянов» и исключил возможность пересмотра дела на федеральном уровне. Таким образом в Германии провалился последний иск против «Северного потока — 2». Строительные работы продолжатся, в первый газ пойдёт по трубам самое позднее в 2021 году.
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