Die Welt: министр экономики Германии прогнозирует повышение спроса на российский газ

Несмотря на действующие западные санкции против России, министр экономики Германии Петер Альтмайер вовсе не намерен отказываться от российского газа. По его мнению, из-за планов отказаться от угольного топлива в ближайшем будущем Европе понадобится ещё больше газа, сообщает Die Welt. Причём потребность в газе не уменьшится и при переходе на возобновляемые источники энергии, уверен Альтмайер.

Хотя споры вокруг газопровода «Северный поток — 2» не утихают и санкции Запада против России остаются в силе, министр экономики Германии Петер Альтмайер решительно настроен развивать экономические связи с Москвой и активизировать деловые контакты между двумя странами. Об этом немецкий политик заявил на конференции Германской торгово-промышленной палаты, посвящённой отношениям с Россией, пишет Die Welt. Альтмайер также заявил, что не намерен отказываться от российского газа — тем более что в будущем, по его прогнозам, Европе понадобится даже больше природного газа, чем сейчас.



Федеральный министр экономики также подчеркнул в своём выступлении, что в настоящее время, несмотря на спорные вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины и Крыма, вновь возникла надежда «на развитие отношений в больших политических вопросах», говорится в статье. Альтмайер также выразил сожаление в связи с новыми ограничениями, которые ввели Соединённые Штаты из-за строящегося газопровода «Северный поток — 2». В то же время министр рассказал, что сейчас ведутся переговоры с американцами с целью «избежать негативных последствий для немецких компаний», отмечает Die Welt.



Немецкий политик также подчеркнул, что российский газ имеет важное значение для обеспечения энергоснабжения Европы. «Нам понадобится не меньше, а больше газа», — заявил Альтмайер, имея в виду планируемый отказ от использования угля в Европе и переход на возобновляемые источники энергии. Он пояснил, что для того, чтобы покрыть потребности в энергии, понадобится водород, для добычи которого может быть использован и метод расщепления природного газа, сообщается в статье.



Из российского газа можно будет производить водород в Германии, либо использовать альтернативный вариант: расщеплять газ ещё в России, а затем переправлять полученный водород в Германию по газопроводу «Северный поток — 2», уверен министр. Западные эксперты тоже полагают, что можно рассмотреть в качестве альтернативы добавление водорода к природному газу в газопроводе, поясняется в статье. «Но в таком случае усилится зависимость от поставок российского газа, чего опасаются некоторые критики», — предупреждает Die Welt.



Однако Альтмайер полагает, что это позволит нарастить германо-российский торговый оборот, заметно просевший на фоне санкций. На нефть и газ приходится 65% немецкого импорта из России — и хотя в немецком импорте до последнего времени наблюдался застой, однако импорт из России возрос с 2016 года на 30%, подчёркивается в статье.



Но санкции и контрсанкции — лишь одна из причин, от которых страдают экономические связи, отмечает Die Welt. Общество внешнеэкономических связей при Министерстве экономики Германии представило доклад, в котором предупреждает об опасности «усиления самоизоляции России». Согласно этому докладу, 232 российских законодательных акта «противоречат немецким экономическим интересам в России», сообщается в статье: «Например, немецкие компании должны выполнить очень высокие квоты по локализации, если хотят вести бизнес в России — построить фабрики и использовать местную рабочую силу. Кроме того, Россия пытается заменить товары, которые раньше импортировала, отечественными продуктами».



Между тем Альтмайер «лишь косвенно» упомянул об этой проблеме, говорится в статье: «Ни немецкий министр экономики, ни российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров не затронули тему вопиющей правовой неуверенности, которую испытывают немецкие компании, инвестирующие в России». С 2014 года более тысячи немецких фирм прекратили работу в России, и это связано со «слабым уровнем правовой безопасности» в стране, подчёркивает Die Welt: «Например, один из законов даёт президенту Владимиру Путину право в любой момент своим указом ввести дополнительные контрсанкции».



В то же время Альтмайер подчеркнул, что Россия нужна Германии в качестве партнёра на международных переговорах — например, когда речь идёт об обновлении Всемирной торговой организации. «Мне хотелось бы, чтобы в наших двусторонних связях произошёл новый подъём», — заключил немецкий политик.