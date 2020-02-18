Junge Welt: «окончательное поражение» — Литва так и не смогла добиться компенсации от «Газпрома»

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03:00 США уведомили Россию о санкциях против Rosneft Trading США уведомили Россию о введении санкций в отношении Rosneft Trading SA («Роснефть трейдинг») и её президента Дидье Касимиро в связи с продажей нефти из Венесуэлы. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил представитель администрации США.

03:00 В законопроект о Конституции ко второму чтению внесли новые поправки Ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию России внесены поправки о неприкосновенности экс-президентов страны и ответственности премьер-министра перед главой государства за работу кабинета министров.

03:00 США ввели санкции против вице-президента «Роснефти» Соединённые Штаты внесли в санкционный список по Венесуэле вице-президента по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике «Роснефти» Дидье Касимиро, сообщает пресс-служба Минфина США.

03:00 Ласицкене не видит среди кандидатов на пост президента ВФЛА тех, кто сможет вывести лёгкую атлетику из кризиса Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о кандидатах на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

03:00 Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Российский президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, в ходе которого стороны обсудили стратегическое партнёрство и региональные вопросы.

03:00 Лавров: Россия призывает к широкому национальному диалогу в Ливии Москва и Рим призывают стороны конфликта в Ливии к широкому национальному диалогу для урегулирования ситуации в стране, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

03:00 Выставка «Пророки и герои. Арабская народная картина» откроется 6 марта в Москве Выставка «Пророки и герои. Арабская народная картина XIX—XX веков» пройдёт 6—29 марта в Государственном музее Востока.

03:00 Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Юрлова-Перхт — 13-я Итальянка Доротея Вирер одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

03:00 Кудерметова победила Ястремскую на старте турнира WTA в Дубае Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над Даяной Ястремской в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

03:00 ФСБ предотвратила более 50 атак на образовательные объекты с 2018 года С 2018 года в России предотвращено более 50 вооружённых нападений на образовательные учреждения, а также пресечена деятельность около 150 крупных молодёжных экстремистских интернет-сообществ. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

03:00 В Евросоюзе обеспокоены в связи с обострением ситуации в Донбассе Евросоюз обеспокоен в связи с обострением ситуации в Донбассе и призывает не допустить дальнейшей эскалации конфликта, следует из заявления официального представителя Европейской внешнеполитической службы.

03:00 Бё о критике Логинова: мы немного перегнули Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свою критику в адрес россиянина Александра Логинова после его победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антерсельве.

03:00 Посольство России в Японии уточнило данные о заражённых коронавирусом Посольство России в Японии уточнило информацию о россиянах на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.

03:00 Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Сотникова перенесла операцию Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова перенесла запланированную операцию.

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03:00 Лавров: решения по оружейному эмбарго в Ливии нужно согласовать с ООН Решения по мониторингу соблюдения эмбарго на поставку оружия в Ливию должны быть согласованы с Советом Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в формате «2 + 2» с итальянскими коллегами.

03:00 Яценко рассказал, рассматривала ли ACA возможность стать площадкой для подготовки бойцов UFC Президент ACA Алексей Яценко ответил, рассматривал ли промоушен вариант, при котором он станет площадкой для подготовки будущих бойцов UFC.

03:00 Яценко о российских промоушенах: все преследуют свои мелкособственнические цели Президент ACA Алексей Яценко подтвердил, что организация готова рассмотреть возможность объединения с другими отечественными промоушенами с целью создания единой российской лиги ММА.

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