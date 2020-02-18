Junge Welt: «окончательное поражение» — Литва так и не смогла добиться компенсации от «Газпрома»

Со своим иском к «Газпрому» на сумму €1,5 млрд Литва прошла все возможные инстанции и теперь потерпела «окончательное поражение», сообщает junge Welt. Верховный суд Швеции отказал Вильнюсу в пересмотре всех предыдущих решений. Так что обвинения в том, что российский концерн осуществлял какие-то махинации и продавал газ по завышенной цене, не подтвердились.
Конфликт российского газового концерна «Газпром» с властями Литвы продлился целый год, пишет junge Welt. Вильнюс обвинил компанию в том, что в период с 2004-го по 2012 год она продавала ему голубое топливо по завышенной цене. Махинации якобы совершались через дочернюю фирму Lietuvos Dujos. В Литве сочли, что это нарушает действующее соглашение.
Вильнюс подал иск о компенсации ущерба размером €1,5 млрд. В июне 2018-го Стокгольмский арбитражный суд классифицировал случай как конфликт интересов. Литва прошла все инстанции и теперь потерпела «окончательное поражение». Верховный суд Швеции отказал ей в пересмотре всех предыдущих решений. «Газпром» победил, заключает немецкое издание.
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