СТРАНА: в ВСУ назвали видео с нетрезвым украинским военным в Крыму российской пропагандой

Украинские военные прокомментировали инцидент с задержанием в Крыму украинского военнослужащего, который под воздействием алкоголя и наркотических средств перешёл границу. Как пишет «СТРАНА», по мнению командования десантно-штурмовых войск вооружённых сил Украины, вся эта история — часть российской кампании по дискредитации ВСУ и пропаганда.
Командование десантно-штурмовых войск вооружённых сил Украины прокомментировало инцидент с задержанием в Крыму украинского военнослужащего Евгения Добринского, который в нетрезвом виде перешёл границу. Как пишет «СТРАНА», по мнению командования, вся эта история — часть российской кампании по дискредитации ВСУ и пропаганда.
«К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как враг поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде! Готовится ряд материалов информационно-психологического характера, направленных на дискредитацию вооружённых сил Украины», — заявили в командовании.
Также там назвали фейком публикации о том, что военнослужащий был в состоянии алкогольного опьянения и под действием наркотических веществ.
«Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой было бы опубликовано в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями», — уверены в ВСУ.
Украинские силовики полагают, что на видео военный выглядит подавленным и говорит заранее подготовленный текст, возможно, находясь под действием спецпрепаратов. В ВСУ также заверили, что делают всё, чтобы скорее вернуть военнослужащего домой.
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