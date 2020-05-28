Fox: заявление Помпео о неавтономном Гонконге — возможная прелюдия для санкций против Китая

Срочная новость! Госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что Гонконг уже не автономен. Вот полиция по борьбе с беспорядками применяет подход нулевой толерантности к новым уличным протестам. С нами на связи Сьюзан Ли с канала Fox Business, которая объяснит нам суть происходящего и сообщит нам подробности. Доброе утро, Сьюзан!

СЬЮЗАН ЛИ, корреспондент Fox Business: Здравствуйте. Да, всё верно. Мы только что услышали от госсекретаря Майка Помпео его оценку того, остаётся ли Гонконг независимым от Пекина или нет.

Давайте перейдём к прямым цитатам, поскольку это важная часть, так как это означает, что теперь могут быть введены санкции в рамках закона о демократии и правах человека в Гонконге, подписанного президентом Трампом в прошлом году.

Как вы слышали, Майк Помпео заявил: «После тщательного изучения отчётного периода я подтверждаю конгрессу, что Гонконг уже не оправдывает применение к себе прежнего подхода в рамках законодательства США».

Между тем в среду на улицах Гонконга произошли уличные столкновения между полицией и протестующими, которые впоследствии вновь были разогнаны. Несколько часов царил хаос, во время которого на улицах в деловой части города полыхал огонь. Люди протестуют против продолжающихся посягательств Китая на автономию Гонконга. Более 300 человек были арестованы.

На фоне этого тысячи вновь выходят на улицы, чтобы выразить протест против нового закона о национальной безопасности, который предоставляет Пекину возможность без участия Гонконга вводить новые меры безопасности, а затем размещать китайских военных на улицах для претворения этих мер в жизнь.

Не стоит забывать, что Гонконгу, когда его передавали КНР, обещали 50 лет автономии. Здесь, в США, мы слышали заявления от политиков из обеих партий, которые настаивают на том, что Белому дому необходимо отреагировать на это.

Мы уже услышали слова госсекретаря Помпео. А вчера президент Трамп заявил, что ему есть что сказать по этому поводу. Будет ли это в форме санкций против отдельных лиц или же против коммерческих организаций, нам, думаю, ещё предстоит увидеть.

Как я уже упоминала, у нас действует закон о демократии и правах человека в Гонконге, который был принят в прошлом году.

Теперь давайте посмотрим, что заявляет Китай. Так, издание The Global Times, являющееся частью пропагандистского крыла Коммунистической партии Китая, опубликовало следующий твит: «Если Вашингтон опрометчиво предпримет действия по поводу Гонконга, то это может ускорить его отделение от остального мира, может навредить обширным интересам американских компаний в этом городе и создать таким образом негативные последствия для усилий президента Трампа по переизбранию».

Что же касается статуса Гонконга как финансового центра Азиатско-Тихоокеанского региона, многие инвесторы заявляют, что город быстро его утрачивает. Передаю вам слово.

Посмотрим, отразится ли всё это на рынках. Китай утверждает, что происходящее повлияет на выборы (в США. — ИноТВ). Сьюзан Ли, благодарю вас.

Дата выхода в эфир 27 мая 2020 года.