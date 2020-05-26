Из-за обструкции со стороны оппозиции, находящейся в сговоре с западными силами, Гонконг не смог самостоятельно принять закон о национальной безопасности, поэтому Пекину придётся сделать это самому, утверждает главный редактор Global Times Ху Си Цзинь. Он настаивает, что США хотят воспользоваться гонконгской автономией ради продвижения своих интересов, но Китай этого не допустит.

ХУ СИЦЗИНЬ, главный редактор Global Times: Пекин объявил свой план, согласно которому Всекитайское собрание народных представителей должно самостоятельно принять законопроект о национальной безопасности специального административного района Гонконг. Этот законопроект США назвали «предвестником гибели» масштабных гонконгских автономий. Так, Вашингтон пытается разжигать страсти.

Логика Пекина была ясна с самого начала. Согласно статье 23 Основного закона, после своего возвращения в состав КНР Гонконг должен самостоятельно разработать закон о национальной безопасности. Однако из-за обструкции со стороны оппозиции, которую поддерживал Запад, законопроект так и не был принят. Естественно, такая ситуация лишь усугубила хаос в Гонконге и спровоцировала активизацию требований о независимости специального административного района.

Эти оппозиционеры-экстремисты открыто вступили в сговор с Вашингтоном и, по сути, являются отражением американского вмешательства.

В таких обстоятельствах, чтобы закрыть эту огромную брешь, Пекину приходится самому принимать закон о национальной безопасности Гонконга. Для того чтобы политика «одна страна — две системы» продолжала действовать, этот закон нужно отстоять.

США не должны в своих интересах использовать высокую степень автономии Гонконга. Вашингтон надеется, что возвращение Гонконга Китаю произошло только на словах. Он рассчитывает, что на выборах в специальном районе к власти придут проамериканские силы, с помощью которых Америка сможет манипулировать делами Гонконга и оценивать степень его автономии в соответствии со своими интересами и ценностями. Но этого не выйдет.

Дата публикации 24 мая 2020 года.