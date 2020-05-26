Главред GT: США хотят использовать автономию Гонконга в своих интересах, но Пекин этого не допустит
ХУ СИЦЗИНЬ, главный редактор Global Times: Пекин объявил свой план, согласно которому Всекитайское собрание народных представителей должно самостоятельно принять законопроект о национальной безопасности специального административного района Гонконг. Этот законопроект США назвали «предвестником гибели» масштабных гонконгских автономий. Так, Вашингтон пытается разжигать страсти.
Логика Пекина была ясна с самого начала. Согласно статье 23 Основного закона, после своего возвращения в состав КНР Гонконг должен самостоятельно разработать закон о национальной безопасности. Однако из-за обструкции со стороны оппозиции, которую поддерживал Запад, законопроект так и не был принят. Естественно, такая ситуация лишь усугубила хаос в Гонконге и спровоцировала активизацию требований о независимости специального административного района.
Эти оппозиционеры-экстремисты открыто вступили в сговор с Вашингтоном и, по сути, являются отражением американского вмешательства.
В таких обстоятельствах, чтобы закрыть эту огромную брешь, Пекину приходится самому принимать закон о национальной безопасности Гонконга. Для того чтобы политика «одна страна — две системы» продолжала действовать, этот закон нужно отстоять.
США не должны в своих интересах использовать высокую степень автономии Гонконга. Вашингтон надеется, что возвращение Гонконга Китаю произошло только на словах. Он рассчитывает, что на выборах в специальном районе к власти придут проамериканские силы, с помощью которых Америка сможет манипулировать делами Гонконга и оценивать степень его автономии в соответствии со своими интересами и ценностями. Но этого не выйдет.
Дата публикации 24 мая 2020 года.
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