National Interest: США нужно готовиться к новой гонке вооружений

Китай увеличивает свой ядерный арсенал, и это представляет серьёзную угрозу для США и их союзников. Как пишет The National Interest, наращивание своего потенциала может позволить Пекину добиться паритета с Соединёнными Штатами или даже превосходства над ними, результатом чего станет новая интенсивная гонка вооружений.
Увеличение Китаем арсенала своего ядерного оружия представляет серьёзную угрозу для интересов Соединённых Штатов и для стратегической стабильности. Как пишет The National Interest, действия Пекина подрывают способность США сдерживать атаки, направленные против Америки, обеспечивать сдерживание для своих союзников и защищать свои интересы.
Согласно существующим оценкам, в настоящее время Китай имеет в своём арсенале примерно 300 ядерных зарядов, однако можно предположить, что ядерный арсенал Пекина на самом деле значительно больше. В то время как Соединённые Штаты устроили для себя «стратегические каникулы», Пекин использовал появившуюся возможность для увеличения своих арсеналов, своего потенциала в киберпространстве, а также в области обычных вооружений.
Но больше всего беспокойства вызывает то, что наращивание Китаем своего потенциала может позволить ему добиться паритета с Соединёнными Штатами или даже превосходства над ними, результатом чего станет интенсивная гонка вооружений.
«Действия Китая представляют собой угрозу для стратегической стабильности. Для поддержания стратегической стабильности требуется модернизация американских стратегических систем, включая противоракетную оборону, а также обычных вооружений. Если не делать этого, то может возникнуть прямой и жизненно важный стратегический вызов в отношении безопасности наших союзников, а также нашей собственной безопасности», — пишет автор статьи.
По его убеждению, Китай, скорее всего, будет стремиться к достижению превосходства, что является дестабилизирующим фактором. США необходимо дать ответ на агрессивную политику КНР, который должен включать в себя модернизацию своих возможностей для сдерживания китайцев от возможности создать угрозу для Америки или её союзников. Это поможет удержать Пекин от искушения начать гонку и попытаться добиться паритета или господства, что может в результате привести к разрушению способности Вашингтона внушать доверие и к распаду альянсов.
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