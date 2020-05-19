NTD: гонконгское кафе поддержало протесты мороженым «со вкусом слезоточивого газа»

Владельцы уличного кафе решили оригинальным способом поддержать протестное движение за демократические преобразования в Гонконге и предлагают посетителям попробовать мороженое «со вкусом слезоточивого газа». Протесты здесь немного затихли на фоне вспышки коронавируса, однако теперь разгораются снова. А полиция продолжает применять против протестующих слезоточивый газ, в связи с чем и появился необычный десерт, поясняет NTD.

Мороженое «со вкусом слезоточивого газа» — такое необычное угощение предлагают в одном из уличных киосков в Гонконге. На самом деле оно острое, с перцем. Владельцы лавки поддерживают протестное движение за демократические преобразования в Гонконге, которое вспыхнуло в прошлом году и утихло только после начала эпидемии коронавируса.

Теперь протесты постепенно вспыхивают снова. А полиция продолжает применять против людей дубинки, резиновые пули, перечный спрей и слезоточивый газ. Лавка пыталась создать вкус, который ближе всего напоминал бы ощущения после вдыхания слезоточивого газа. Пробовали и васаби, и горчицу. В итоге остановились на перце.

ВЛАДЕЛЕЦ: Это мороженое сделано из чёрного перца. Мы обжариваем его, затем измельчаем и делаем «джелато» — мороженое в итальянском стиле. Оно довольно острое, но мы делаем упор на послевкусие: оно создаёт ощущение першения в горле. Очень напоминает, когда дышишь слезоточивым газом.

Такое мороженое призвано напомнить людям, что власти региона не выполнили ни одно из требований протестующих, которые они выдвинули ещё в 2019 году.

ВЛАДЕЛЕЦ: Мы хотим создать вкус, который напоминал бы людям, что нужно продолжать протестное движение — и не терять вдохновения.

Стоит порция около пяти долларов. Такой вкус появился ещё в ноябре прошлого года, поэтому есть много клиентов, которые приходят именно за ним. В разгар протестов покупали по 20—30 порций в день.

Владелец лавки также разрешает приклеивать к своему киоску бумажки, на которых люди пишут о своих желаниях и стремлениях или же выражают поддержку протестному движению. Такая форма выражения здесь очень популярна: во время протестов в 2014 году многие общественные места были заклеены подобными записками.

Дата выхода в эфир 18 мая 2020 года.