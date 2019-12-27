CNN: борцы за Гонконг перенесли противостояние в GTA V — но и там их взяли числом

Узнав, что в онлайн-игре Grand Theft Auto V можно нарядить своего персонажа в «протестующего» — чёрная одежда, противогазовая маска и жёлтая каска, — гонконгские борцы за демократию стали устраивать свои акции в виртуальном мире, сообщает CNN. Чтобы «проучить» активистов, игроки из материкового Китая выступили в роли полицейских и взяли противников числом.

Гонконгский политический кризис с недавних пор разворачивается не только в реальном мире, но и в виртуальном, пишет CNN. Новым полем битвы между борцами за независимость специального административного района (САР) КНР и их противниками из материкового Китая стала онлайн-игра Grand Theft Auto V (GTA V).

Противостояние началось после того, как игроки из Гонконга обнаружили, что могут одеть своих героев в игре как протестующих — одежда чёрного цвета, противогазовые маски и жёлтые каски. Затем борцы за независимость рассказали о своём открытии на платформе LIHKG — форуме в духе Reddit, пользующемся большой популярностью в Гонконге.

Как отмечает CNN, GTA V — игра «с открытым миром», в которой игроки получают награды за совершение «виртуальных преступлений». В этом мире десятки игроков могут совместить усилия и устроить, к примеру, ограбление банка или угон автомобиля. И хотя игра предлагает следовать ходу определённого сюжета, она также даёт возможность самостоятельно исследовать мир. И гонконгские геймеры не преминули воспользоваться свободой и стали повторять в игре то же, что и делают протестующие в реальной жизни, — бросаться самодельными гранатами, громить станции метро и нападать на полицейских.

Это не укрылось от внимания геймеров из материковой части Китая, которые нашли в соцсетях единомышленников, чтобы проучить гонконгских «протестующих» в игре. Так, один из пользователей платформы Weibo прибёг к пренебрежительному термину, которым полиция называет активистов, и написал: «Тараканы захотели зарешать в GTA и побить нас. Война в игре может начать набирать обороты. Вы готовы?»

По словам гонконгского геймера и стримера Майки Чана, после того как стороны набрали единомышленников, в игре развернулось сразу несколько потасовок. «Протестующие» в GTA бросали бутылки с зажигательной смесью в полицейских, которыми управляли игроки из материковой части КНР. Те отвечали на действия активистов слезоточивым газом и водяными пушками. Как отметил Чан, полицейские победили в виртуальном противостоянии, взяв гонконгцев числом.

Геймер заявил, что ему понравилось играть за протестующего, потому что это помогает привлечь внимание международной общественности к Гонконгу. «GTA — классный способ взаимодействия с людьми, придерживающимися других взглядов, поскольку ты можешь находиться на сервере с 30 незнакомцами, которые и знать не знают про Гонконг», — прокомментировал Чан.