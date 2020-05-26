Times: «террористы» и «подстрекатели» — Пекин объяснил, против кого направлен закон о нацбезопасности Гонконга

Упирая на преступный характер протестов в Гонконге, представители Пекина подчёркивают, что за беспорядками стоят находящиеся в меньшинстве «террористы» и «подстрекатели», которые вступили в сговор с иностранными силами. Но, как отмечает The Times, многих такая позиция лишь заставит утвердиться во мнении, что на самом деле новый законопроект о национальной безопасности САР направлен против политических активистов.

Возобновившиеся с новой силой «демократические протесты» в Гонконге разжигают «террористы», заявил специальный представитель МИД КНР в специальном административном районе (САР) Се Фэн. По словам высокопоставленного политика, деятельность таких элементов представляет угрозу национальной безопасности страны, сообщает The Times.

Се заверяет, что новый законопроект Пекина о нацбезопасности в Гонконге будет направлен исключительно против находящихся в меньшинстве «подстрекателей», которые вступили в сговор с иностранными государствами.

«Не стоит паниковать», — попытался успокоить политик в первую очередь местных предпринимателей и инвесторов. Как подчеркнул Се, «закон избавит местные и иностранные бизнес-круги от опасений по поводу агрессивных террористических сил».

По мнению The Times, то, как высокопоставленный китайский чиновник упирает на преступный и жестокий характер протестов, лишь подтверждает страхи многих гонконгцев о том, что новый законопроект будет использоваться «против политических активистов, а не настоящих террористов». Се рекомендует жителям САР не поддаваться на запугивания со стороны лиц «с корыстными целями» и самим не присоединяться к «антикитайским силам, критикующим и демонизирующим закон».

К похожим заявлениям прибег и секретарь администрации Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли. «В городе растёт угроза терроризма, и движения, несущие вред национальной безопасности, вроде движения «за независимость Гонконга», всё больше выходят из-под контроля», — утверждает Ли.

Издание напоминает, что хотя официально власти Гонконга приветствовали инициативу Пекина, США пригрозили снять с САР особый экономический статус, что приведёт к потере миллиардов долларов в инвестициях. Америка считает, что законопроект нарушает соглашение 1984 года о предоставлении бывшей британской колонии определённой автономии до 2047 года.

«Я не вижу, как Гонконг может оставаться финансовым центром Азии, если Коммунистическая партия Китая всё же примет свой закон о национальной безопасности и захватит район. Это будет трагедией для народа Гонконга и очень плохо отразится на Китае», — прокомментировал советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.

Тем временем китайские государственные СМИ тоже стремятся выгородить действующие в САР «опасные элементы». Большое распространение получило видео, на котором после перепалки протестующие избивают гонконгского адвоката, не разделяющего их взгляды. Как написал главный редактор националистического издания Global Times Ху Сицзинь на своей странице в Twitter: «Давайте посмотрим, как в действительности выглядит гонконгская демократия, которую поддерживает Вашингтон».

The Times подчёркивает, что в ходе прошлой волны массовых протестов, начавшейся в июне 2019 года, активистам удалось добиться отказа от законопроекта об экстрадиции в КНР. Однако к тому моменту многие из протестующих уже выступали в поддержку гонконгской демократии, а то и напрямую против власти Пекина. Из-за пандемии коронавируса и режима социального дистанцирования, в условиях которого в городе был введён запрет на массовые собрания, и акции протеста до сих пор какое-то время не проводились.