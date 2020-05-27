Guardian: Китай предупреждает — если понадобится, суверенитет Гонконга защитят 10 тыс. бойцов НОАК

Командующий гарнизоном Народно-освободительной армии Китая в Гонконге Чэнь Даосян предупредил, что его подразделение готово и способно «защищать» национальный суверенитет КНР. Его слова прозвучали на фоне демократических протестов в городе против попытки Пекина изменить местное законодательство, передаёт The Guardian.

10 тыс. военных «полны решимости, уверенности и готовности защитить» национальный суверенитет в Гонконге. С таким заявлением выступил командующий городским гарнизоном Народно-освободительной армии Китая Чэнь Даосян, передаёт The Guardian.

Его предупреждение прозвучало на фоне продолжающихся протестов в Гонконге. Жители города недовольны планами Пекина ввести законы о национальной безопасности в обход местного парламента, отмечает издание

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выразила полную поддержку инициативе Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). По её словам, городские власти не могли сами принять необходимые законы в течение 23 лет, и им вряд ли удастся сделать это в ближайшем будущем.

При этом Лэм неоднократно отказывалась отвечать на вопрос, будут ли предлагаемые ВСНП законы иметь обратную силу. Этот вопрос вызывал беспокойство у многих из тех, кто организовывал гонконгские протесты в прошлом году или участвовал в них, обращает внимание The Guardian.

Накануне канцелярия по связям, главное представительство Пекина в городе, осудило протесты, которые начались мирно, но затем «были жёстко подавлены полицией с помощью слезоточивого газа, газовых баллончиков и водомётов». По словам ведомства, участникам акций и стоящим за ними силам не стоит «недооценивать» решимость центральных властей «подавить призывы к независимости» Гонконга, утверждает издание.

Как ожидается, протесты возобновятся вновь на фоне рассмотрения в городском парламенте законопроекта о гимне. Согласно предлагаемому документу, за оскорбление «Марша добровольцев», то есть изменение музыки или слов, нарушителям может грозить штраф и лишение свободы сроком до трёх лет.

Оппоненты считают, что законопроект может быть использован для борьбы с демократическими активистами и парламентариями. Дебаты по нему уже становились поводом для драк в местном заксобрании.

«Если вы продемонстрируете какое-либо неуважение (к гимну. — ИноТВ), что в юридическом смысле является широко трактуемым понятием, то закон используют против вас, — рассуждает депутат-демократ Деннис Квок. — Подобные законы — отличительная черта авторитарной власти: всякий раз, когда они видят что-то, что им не нравится, они пытаются объявить это противозаконным. Они подавляют свободу».

Однако правительство Гонконга настаивает, что не пытается подавить свободу слова. По его словам, суть законопроекта сводится к «уважению», а его нарушением считается только публичное и намеренное оскорбление гимна.