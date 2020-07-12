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Politico: советник Трампа по нацбезопасности обсудит в Париже Россию и Китай с европейскими коллегами

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен проведёт в Париже личную встречу со своими европейскими коллегами, пишет Politico. В рамках трёхдневного визита стороны обсудят ряд проблем национальной безопасности, в том числе Китай, Россию, Афганистан и пандемию коронавируса.
Politico: советник Трампа по нацбезопасности обсудит в Париже Россию и Китай с европейскими коллегами
Reuters
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен прибудет в понедельник в Париж для того, чтобы на встрече со своими коллегами из Франции, Великобритании, Германии и Италии обсудить Китай, Россию и ряд других внешнеполитических вопросов, пишет Politico.
 
«Посол О'Брайен с нетерпением ожидает проведения обстоятельных встреч в Париже со своими коллегами из Франции, Великобритании, Германии и Италии для решения ряда проблем национальной безопасности, включая Китай, 5G, Россию, Афганистан, Ближний Восток / Северную Африку, а также реагирование на COVID и восстановление после него», — сказал представитель Совета по национальной безопасности США Джон Эллиот.
 
О'Брайена в поездке также будет сопровождать его заместитель Мэтью Поттингер, бывший журналист The Wall Street Journal в Китае. Именно он будет представлять позицию США в ходе обсуждения КНР. В частности, стороны обсудят конкуренцию Запада с Поднебесной по целому ряду вопросов, в том числе создание 5G-сетей.
 
США, как отмечается в статье, оказывают давление на европейские страны, чтобы те отказались от услуг китайского телекоммуникационного гиганта Huawei при создании своих 5G-сетей.
 
Участники встречи в Париже также затронут и другие многосторонние вопросы, такие как позицию Вашингтона по Германии и Афганистану. В прошлом месяце, как напоминает Politico, Трамп заявил о планах по сокращению военного контингента США в Германии, где в настоящий момент находятся около 35 тыс. американских военнослужащих, на 9 тыс. человек.
 
Сенаторы от обеих американских партий осудили сокращение американского присутствия в Европе на фоне уже давних жалоб «агрессивной России» на численность американских войск на континенте.
 
Один из чиновников администрации Трампа пояснил, почему О'Брайен вместо видеоконференции предпочёл отправится в Париж. По словам анонимного источника, при личной встрече можно более эффективно обосновывать свою позицию.
 
«Ничто не заменит личную дипломатию. Вы не можете сделать это через Skype», — подчеркнул неназванный американский чиновник.
 
 
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