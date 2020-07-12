Politico: советник Трампа по нацбезопасности обсудит в Париже Россию и Китай с европейскими коллегами

Советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен проведёт в Париже личную встречу со своими европейскими коллегами, пишет Politico. В рамках трёхдневного визита стороны обсудят ряд проблем национальной безопасности, в том числе Китай, Россию, Афганистан и пандемию коронавируса.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен прибудет в понедельник в Париж для того, чтобы на встрече со своими коллегами из Франции, Великобритании, Германии и Италии обсудить Китай, Россию и ряд других внешнеполитических вопросов, пишет Politico.
«Посол О'Брайен с нетерпением ожидает проведения обстоятельных встреч в Париже со своими коллегами из Франции, Великобритании, Германии и Италии для решения ряда проблем национальной безопасности, включая Китай, 5G, Россию, Афганистан, Ближний Восток / Северную Африку, а также реагирование на COVID и восстановление после него», — сказал представитель Совета по национальной безопасности США Джон Эллиот.
О'Брайена в поездке также будет сопровождать его заместитель Мэтью Поттингер, бывший журналист The Wall Street Journal в Китае. Именно он будет представлять позицию США в ходе обсуждения КНР. В частности, стороны обсудят конкуренцию Запада с Поднебесной по целому ряду вопросов, в том числе создание 5G-сетей.
США, как отмечается в статье, оказывают давление на европейские страны, чтобы те отказались от услуг китайского телекоммуникационного гиганта Huawei при создании своих 5G-сетей.
Участники встречи в Париже также затронут и другие многосторонние вопросы, такие как позицию Вашингтона по Германии и Афганистану. В прошлом месяце, как напоминает Politico, Трамп заявил о планах по сокращению военного контингента США в Германии, где в настоящий момент находятся около 35 тыс. американских военнослужащих, на 9 тыс. человек.
Сенаторы от обеих американских партий осудили сокращение американского присутствия в Европе на фоне уже давних жалоб «агрессивной России» на численность американских войск на континенте.
Один из чиновников администрации Трампа пояснил, почему О'Брайен вместо видеоконференции предпочёл отправится в Париж. По словам анонимного источника, при личной встрече можно более эффективно обосновывать свою позицию.
«Ничто не заменит личную дипломатию. Вы не можете сделать это через Skype», — подчеркнул неназванный американский чиновник.
Явка во втором туре президентских выборов в Польше на 12:00 (13:00 мск) составила 24,73%. Об этом сообщает Onet со ссылкой на главу Государственной избирательной комиссии республики (ГИК) Сильвестра Марчиняка.
Бывший боец смешанных единоборств, победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров высказал мнение, сравнится ли Пётр Ян, ставший чемпионом UFC в легчайшем весе после победы над бразильцем Жозе Алдо, с другим российским чемпионом — Хабибом Нурмагомедовым.
Ухудшение отношений с Украиной произошло до референдума в Крыму в марте 2014 года, по итогам которого полуостров стал российским регионом, напомнил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Степень заразности новой коронавирусной инфекции COVID-19 выросла на 30% из-за мутации ДНК. В настоящее время один заболевший способен инфицировать до четырёх человек, предупреждает профессор Габриэль Леунг, декан медицинской школы Университета Гонконга.
В Российский футбольный союз (РФС) не поступало официальных запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА), касающихся возможного разбирательства по делу арбитра, который якобы был пойман на ставках на тотализаторе.
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал победу российского бойца смешанного стиля Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, а также поделился мнением об остановке боя в пятом раунде.
Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю отреагировал на победу российского бойца смешанного стиля Петра Яна над бразильцем Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль прокомментировал поражение от чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усмана на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов высказался о перспективах соотечественника Петра Яна после победы над бразильцем Жозе Алдо в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
Бывший российский футбольный судья Павел Стипиди, в последние годы занимавший различные управленческие должности в клубах низших лиг, прокомментировал информацию о своём задержании в Латвии по делу об игре на тотализаторе.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Камару Усман прокомментировал свою победу над соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 251, который прошёл на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
В сети опубликовали видео, на котором показано, как члены бойцовского клуба «Архангел Михаил» смотрели за поединком за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между российским бойцом смешанного стиля Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо.
В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего было разлито до 20 тонн горючего. Об этом сообщила компания «Норильсктрансгаз».
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поделился мнением по поводу остановки поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе между российским бойцом смешанного стиля Петром Яном и бразильцем Жозе Алдо.