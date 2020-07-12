Expressen: коронавирус разбудил Меркель — она снова метит в «матушки всея ЕС»

Несмотря на то, что канцлер Германии Ангела Меркель совсем недавно собиралась отойти от дел, последствия пандемии коронавируса вновь заставили её встать на защиту как немецких, так и европейских интересов, пишет Expressen. По мнению издания, в новой реальности Меркель переосмыслила интересы Германии: теперь в её глазах внутренний рынок ЕС — это тоже самое, что и рынок Германии, поэтому его следует защитить любой ценой.

Этой весной в позиции канцлера Германии Ангелы Меркель произошёл качественный сдвиг. ЕС она поддерживала и раньше, однако пандемия коронавируса заставила её сделать ещё один шаг в этом направлении. Теперь весь внутренний рынок ЕС для неё — это внутренний рынок Германии, пишет Expressen.

Никакой разницы? В марте, когда Италия выступила с рядом требований, она встала на защиту немецких налогоплательщиков. Спустя два месяца она заявила, что немецкая экономика не сможет восстановиться в том случае, если это не удастся остальным членам ЕС. Отсюда же проистекает предложение Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о совместном займе в €500 млрд ради того, чтобы помочь странам, которые сильнее всего пострадали от вируса.

При этом немецкий канцлер без увёрток сообщила, что подобная политика, — прежде всего, в интересах Германии: «Это больше, чем жест солидарности, это инвестиция». Предполагается, что суверенитет Германии без суверенитета Европы — это лишь иллюзия. Угроза исходит не от Брюсселя; угроза исходит от Китая, США и России, отмечает газета.

Следовательно, в глазах Меркель ЕС — это инструмент разрешения широкого спектра пугающих проблем. При этом немецкий канцлер отказалась от обсуждения миграции — во всяком случае, в течение полугода, пока Германия занимает место председателя ЕС. Миграция — это не срочная тема. Срочными же являются следующие проблемы: экономика, пострадавшая от коронавируса; набирающие силу популисты; США с Трампом во главе, которые замедлили мировую торговлю с помощью санкций; пытающийся получить стратегические преимущества Китай, а также климат и вопрос экологичного восстановления экономики после пандемии.

«Она вовсе не похожа на ту холодную, пассивную Ангелу Меркель, которая в прошлом году собиралась в отставку. Она вновь горит желанием действовать и говорит о своей пылкой любви к Европе», — полагает Expressen.

Разумеется, продолжает издание, канцлер не отказалась от защиты интересов Германии — она лишь по-новому их определяет. Для Меркель — да и всей немецкой элиты — внутренний рынок является золотой жилой, которую ни в коем случае нельзя потерять. Именно на нём немецкая экономика зарабатывает большую часть денег.

Ни Китай, ни США больше не смогут свободно разгуливать по европейскому внутреннему рынку. При этом средства как фонда восстановления экономики, так и бюджета ЕС будут инвестированы в цифровую сферу, а также экологически чистые предприятия.

Если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что получил преимущество в ходе переговоров по брекситу с Меркель, то он ошибается. Хотя немецкий канцлер и исключила возможность ухода Великобритании с внутреннего рынка ЕС, однако указала на то, что Лондон более не сможет получать выгоду на безвозмездной основе — как и заниматься ценовой конкуренцией, подытоживает Expressen.