FAZ: председательство Германии в ЕС повышает шансы на компромисс в вопросе распределения беженцев

Реформа европейской миграционной политики буксует уже много лет, пишет Frankfurter Allgemeine: главным камнем преткновения стал пункт о распределении беженцев, категорически отвергаемый такими странами, как Чехия, Венгрия и Австрия. В Еврокомиссии надеются, что председательство Германии в ЕС поспособствует прогрессу в вопросе принятия реформы и приведёт к заключению компромисса.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер потребовал, чтобы мигрантов, спасённых из Средиземного моря, принимало большее число стран ЕС, сообщает Frankfurter Allgemeine. До сей поры в этом процессе принимало участие лишь 5-6 государств. Зеехофер отметил, что продолжаться так дальше не может.

Глава немецкого МВД выразил надежду на то, что, будучи председателем ЕС, Германии удастся, как минимум, добиться политического единства в вопросе миграции. К нему, в частности, относятся пограничный контроль и депортация лиц, не имеющих права на убежище.

Издание напоминает, что реформа европейской миграционной политики буксует уже много лет. Камнем преткновения стал пункт о распределении беженцев. Такие страны, как Венгрия, Чехия и Австрия решительно отказываются от обязательной квоты на приём мигрантов. Для решения проблемы Еврокомиссия предложила новый вариант реформы, который долго откладывался из-за переговоров о финансах ЕС.

В вопросе принятия постоянно блокировавшейся миграционной реформы еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон делает большую ставку на председательство Германии в Совете ЕС, отмечает Frankfurter Allgemeine. По словам Юханссон, одобрение реформы всё равно не будет простой задачей, однако «каждый понимает, что нам нужен компромисс».

Frankfurter Allgemeine напоминает, что Германия стала председателем Совета ЕС с 1-го июля. Срок её полномочий продлится полгода: как отмечает издание, страна-председатель может влиять на политическую повестку дня в ЕС.