Председатель бундестага: пандемия коронавируса — это повод укрепить Евросоюз

Пандемия коронавируса должна стать толчком к переходу от валютного союза ЕС к экономическому союзу, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление председателя бундестага Вольфганга Шойбле. По мнению Шойбле, если в ЕС и дальше общая валютная политика не будет сопровождаться общей экономической политикой, то союз не будет устойчив в долгосрочной перспективе.

По мнению председателя бундестага Вольфганга Шойбле, пандемия коронавируса должна стать поводом для усиления интеграции ЕС, пишет Das Erste.

Шойбле отметил, что сейчас Брюсселю необходима решимость, которой не хватило в период кризиса 2010 года, для того чтобы вывести ЕС на новую ступень интеграции — превратить валютный союз в экономический.

Политик напомнил о предложенной во время создания Еврозоны политике «малых шагов»: «Было согласовано начать с валютного союза, а затем предпринимать последовательные шаги по переходу к экономическому союзу. Однако этого не произошло. Валютная политика стала общей, но экономическая политика остаётся в ведении национальных государств. Экономисты, и не только они, предупреждали, что монетарный союз без политического соответствия не будет устойчив в долгосрочной перспективе». Как считает Шойбле, после долгового кризиса Еврозоны стало очевидно, что ЕС нужна общая финансовая и экономическая политика.

Кроме того, председатель бундестага заявил, что ЕС должен извлечь уроки из пандемии и сократить свою глобальную зависимость. В частности, политик обратил внимание на выявившуюся во время кризиса нехватку простых медицинских товаров, таких как защитные маски. По словам Шойбле, ЕС должен обрести большую стратегическую автономию путём создания альтернативных цепочек поставок, которые помогут диверсифицировать географические риски. Также необходимо усиливать суверенитет ЕС в области здравоохранения, отметил Шойбле.