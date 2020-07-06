Председатель бундестага: пандемия коронавируса — это повод укрепить Евросоюз
По мнению председателя бундестага Вольфганга Шойбле, пандемия коронавируса должна стать поводом для усиления интеграции ЕС, пишет Das Erste.
По мнению председателя бундестага Вольфганга Шойбле, пандемия коронавируса должна стать поводом для усиления интеграции ЕС, пишет Das Erste.
В Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) заявили, что не будут списывать очки игроков до конца 2020 года.
Включение российских судей в список санкций Великобритании не скажется на их работе. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Российский фигурист Алексей Рогонов рассказал об отношении к известному отечественному тренеру Этери Тутберидзе.
Объём ущерба водным арктическим ресурсам от аварии в Норильске беспрецедентен, а сумма ущерба, которую представил Росприроднадзор, ему соответствует. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию вокруг долга Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) перед World Athletics, из-за которого международная организация может принять решение не выдавать нейтральный статус российским атлетам.
Великобритания проявила себя как сила добра, введя санкции против граждан России и поданных Саудовской Аравии, заявил глава Форин Офис Доминик Рааб.
Бывший гонщик «Формулы-1» Алессандро Дзанарди перенёс третью неврологическую операцию после ДТП.
В трёх населённых пунктах Удмуртии введён режим чрезвычайной ситуации муниципального значения, заявил на аппаратном совещании начальник ГУ МЧС России по региону Пётр Фомин.
Детям до 14 лет не рекомендуется есть грибы. Об этом говорится в материалах, опубликованных 6 июля на сайте Роспотребнадзора.
Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Нижнем Новгороде Александр Котюсов рассказал о ситуации в ресторанном бизнесе.
В Оренбургской области на участие в экзамене по русскому языку 6 и 7 июля заявки подал 7321 человек.
В Приморском крае рассказали о снятии ряда ограничительных мер. В частности, разрешена работа фитнес-центров.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регионе объявлен режим чрезвычайной пожароопасности.
Более 52 млн рублей выделили для предприятий агропромышленного комплекса Московской области. Средства предоставлены Минсельхозом России на льготные краткосрочные кредиты.
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
Форвард французской «Тулузы» Яя Саного заявил, что может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.
Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
Российские «Спартак» и «Краснодар» проявляют интерес к бразильскому опорному полузащитнику «Гремио» Виктору Бобсину.
Завершено расследование уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в совершении ДТП в центре Москвы. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по столице Владимир Васенин.
Включение Великобританией в список санкций представителей высшего руководства Генпрокуратуры и СК вызывает возмущение. Об этом заявили в посольстве России в Британии.
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Дастин Порье признался, что предпочёл бы ещё один поединок с чемпионом дивизиона Хабибом Нурмагомедовым реваншу с Конором Макгрегором.
Сообщения о падении легкомоторного самолёта в Нижегородской области не подтвердились. Об этом рассказала старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о работе главного тренера команды Кике Сетьена.
Актёру Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции в рамках дела о ДТП в центре Москвы. Об этом заявил его адвокат Эльман Пашаев.
Защита приговорённой к штрафу бывшей сотрудницы Министерства культуры Софьи Апфельбаум обжаловала приговор по делу «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) положительные результаты теста на коронавирус получили ещё 23 человека.
России и США не удалось сблизить позиции на конференции по Договору по открытому небу, Вашингтон может выйти из соглашения в ноябре, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал встречу клуба фанатами в аэропорту Пулково после прилёта из Краснодара.
Диетолог, нутрициолог Александра Ноев дала рекомендации по употреблению напитков в жару.
Президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов оценил вероятность попадания опасных предметов в продукты.
В женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) коронавирус обнаружен у семи спортсменок.
Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС, кандидат экономических наук Павел Грибов прокомментировал попадание России в список привлекательных для инвесторов стран Европы по версии консалтинговой компании EY.
За сутки в Кировской области зафиксировали 53 новых заболевших COVID-19.
Участниками Единого государственного экзамена по русскому языку на Сахалине стали почти две тысячи человек.
Российские банки получили почти 260 тыс. заявок на выдачу льготной ипотеки под 6,5%. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке открылась выставка «Память о войне: предметный разговор».
Тверской суд Москвы арестовал замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
В Уссурийске начались работы по реконструкции Кугуковского водохранилища. Планируется построить комплекс гидротехнических сооружений.
Верховной раде Украины необходима «перезагрузка» мирным путём, заявил в интервью телеканалу «Прямой» глава избирательного штаба партии «Европейская солидарность» на местных выборах, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.
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Три футболиста «Томи» получили положительные результаты тестов на коронавирус.
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Росприроднадзор оценивает ущерб экологии, нанесённый разливом топлива в Норильске, в почти 148 млрд рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Ракетчики Восточного военного округа провели учения на полигоне Дивизионный в Бурятии.
Все данные о местах в яслях и детсадах будут собирать на едином информационном ресурсе, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Британские власти ввели персональные санкции против председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с бубонной чумой.
Власти Армении намерены продлить режим ЧП, введённый из-за ситуации с коронавирусом, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
Транспортная прокуратура в Нижегородской области начала проверку после сообщений о том, что в Дзержинске упал легкомоторный самолёт Ан-2.
Российский боец Адам Яндиев рассказал о состоянии чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова на похоронах его отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.