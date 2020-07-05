Telegraph: Джонсон готовится к резкой смене курса — Huawei рискует оказаться в Британии под запретом

Центр правительственной связи Великобритании в скором времени представит премьеру Борису Джонсону доклад, в котором спецслужба пересматривает свою оценку рисков от использования оборудования Huawei в британской сети 5G, пишет The Daily Telegraph. В настоящее время британские чиновники, как отмечается в статье, уже готовят предложения о том, чтобы в ближайшие полгода отказаться от технологий китайской компании и провести демонтаж уже установленного оборудования.
Компания Huawei может в ближайшие месяцы оказаться в Британии под запретом, пишет The Daily Telegraph. Британский премьер Борис Джонсон готовится пойти на резкую смену курса и начать постепенный отказ от использования технологий Huawei в британской сети 5G уже в этом году.
Как поясняет издание, Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), по всей видимости, пересмотрел свои прежние заверения в том, что риски со стороны китайского технологического гиганта можно безопасно контролировать.
В докладе, который должен быть представлен премьер-министру на следующей неделе, как ожидается, прозвучит вывод о том, что новые санкции США в отношении Huawei заставят китайского гиганта использовать ненадёжные технологии, из-за чего риски будет невозможно контролировать.
В своём докладе Национальный центр кибербезопасности GCHQ приходит к следующему заключению: санкции, которые запрещают Huawei использовать технологии, основанные на американской интеллектуальной собственности, оказали «серьёзное» влияние на китайскую компанию, которая существенно меняет свои расчёты.
В настоящее время британские официальные лица готовят предложения о том, чтобы в течение полугода прекратить установку нового оборудования Huawei в рамках британской сети 5G, а также ускорить демонтаж уже установленного оборудования.
На данный момент чиновники британского правительства также изучают вопрос о том, что делать с оборудованием Huawei, которое установлено на объектах инфраструктуры, не относящихся к 5G.
Подобный пакет мер будет означать резкое изменение курса со стороны британского премьера Бориса Джонсона, который ещё в январе этого года разрешил Huawei участвовать в создании сети 5G.
Доклад спецслужбы GCHQ появился в то самое время, когда Джонсону грозит крупнейшее «восстание» его однопартийцев — депутатов-консерваторов, которые угрожают устроить «мятеж» в парламенте, если правительству не удастся применить более жёсткий подход к Huawei и Китаю, отмечает The Daily Telegraph.
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