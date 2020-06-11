Daily Telegraph: США предложили построить для Великобритании АЭС и сеть 5G

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выступает против «агрессивной и принудительной» тактики Китая, а также предупреждает страны от чрезмерной экономической зависимости от КНР, пишет The Daily Telegraph. В связи с этим, Помпео отметил, что США готовы помочь Великобритании и вместо Китая построить британские АЭС и сеть 5G.

США предложили Великобритании свои услуги по постройке сети 5G и атомных электростанций, сообщает The Daily Telegraph, ссылаясь на заявление американского госсекретаря Майка Помпео.

По словам Помпео, Америка выступает на стороне своих «союзников и партнёров, против принудительной и агрессивной тактики Коммунистической партии Китая». Госсекретарь США привёл в пример угрозы КНР в адрес британского банка HSBC, а также обещания Пекина разорвать обязательства по постройке АЭС в Великобритании, в случае, если Лондон не позволит Huawei построить сеть 5G.

«Агрессивное поведение Пекина показывает, почему страны должны избегать избыточной экономической зависимости от Китая и защищать свою критически важную инфраструктуру от влияния КПК. США готовы помочь своим друзьям в Великобритании во всём, что необходимо, начиная от постройки надёжных и безопасных АЭС, до создания сети 5G, защищающей частную жизнь граждан», — приводит издание слова Помпео.

Британский премьер Борис Джонсон отметил, что Великобритании стоит продолжить сотрудничать с Китаем, но при этом Лондон не должен стесняться выражать свою обеспокоенность действиями Пекина, пишет The Daily Telegraph.

Между тем, член британского парламента сэр Ян Дункан Смит заявил, что страны «свободного мира» должны «работать вместе», чтобы повысить уровень конкуренции на рынке телекоммуникаций. Смит отметил, что 12 лет назад на этом рынке присутствовало около 10 компаний, но сейчас на нём остались только Huawei, Samsung, Nokia и Ericsson.

«Великобритания и США должны сыграть ведущую роль в перезагрузке западной внешней политики, до того как весь мир окажется втянут в паутину китайского влияния», — приводит издание слова британского замминистра обороны Тобиаса Эллвуда. По мнению Эллвуда, Лондон должен принять предложение Помпео: в противном случае, сдвиг глобального баланса сил в пользу Китая приблизит мир к биполярности и опасности новой холодной войны.