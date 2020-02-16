Guardian: Вашингтон ищет альтернативу Huawei для развития связи 5G

Министр обороны США Марк Эсер заявил, что в Вашингтоне стремятся найти альтернативу китайской компании Huawei для развития связи 5G, сообщает The Guardian. Так, в США считают, что выгода от развития собственных безопасных сетей превзойдёт предполагаемые выгоды от партнёрства с «подчиняющимися партийному руководству» китайскими провайдерами.

Министр обороны США Марк Эспер предостерёг об угрозе дальнейшего сотрудничества европейских стран с китайской компанией Huawei при создании сети 5G для американских альянсов, в том числе НАТО, пишет The Guardian.

Эспер также предупредил, что под угрозой окажется будущее сотрудничество в области разведки, так как США больше не будут уверены в безопасности своих коммуникационных сетей.

Как отмечает издание, выступление политика в субботу на Мюнхенской конференции, а также аналогичные предупреждения госсекретаря Майка Помпео устраняют любые сомнения относительно того, что Вашингтон видит поиск альтернативы Huawei основным вопросом своей безопасности.

При этом Эспер уточнил, что в США готовы работать с европейскими партнёрами, чтобы выяснить, смогут ли такие фирмы, как шведская Ericsson, стать той самой альтернативой, добавив, что Вашингтон в настоящий момент работает над поддержкой разработки других вариантов.

«Мы поощряем технологические компании США и их союзников к разработке альтернативных решений 5G, и мы работаем вместе с ними над тестированием этих технологий на наших военных базах, пока мы разговариваем», — заявил Эспер.

Политик также счёл, что выгода от развития собственных безопасных сетей 5G превзойдёт предполагаемые выгоды от партнёрства с «подчиняющимися партийному руководству» китайскими провайдерами.

Вместе с тем, признав неоднозначность реакции на требования США воздержаться от сотрудничества с Huawei, Эспер нашёл объяснение в том, что множество стран сосредоточены на краткосрочной экономической выгоде, а не на долгосрочной угрозе безопасности.