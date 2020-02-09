Forbes: альянс Китая и России во главе с Huawei грозит США потерей технологического господства

Новая «технологическая холодная война» подтолкнула Россию и Китай к более тесному сотрудничеству, где роль связующего звена играет китайская компания Huawei, пишет Forbes. При этом подобный союз угрожает обмену разведданными и сотрудничеству в сфере безопасности США с союзниками, а также подрывает технологическое господство страны.

Все попытки президента США Дональда Трампа убедить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отказать китайской компании Huawei в допуске к созданию сети 5G в стране провалились. Как отмечает Forbes, несмотря на то, что публично в Белом доме воздерживались от осуждения британских коллег, недовольный решением Трамп излил свою «ярость» на Джонсона в самых «энергичных выражениях» в ходе телефонного разговора.

Тем временем на Западе по обе стороны Атлантики предубеждение против Huawei достигло критического уровня, заставив некоторых политиков сравнить решение британского правительства с технологическим сотрудничеством с КГБ в разгар холодной войны.

Однако Forbes видит более злободневную проблему — роль Huawei в качестве связующего звена между Москвой и Пекином. Несмотря на существующие разногласия Китая и России, новая «технологическая холодная война» подтолкнула их к более тесному сотрудничеству.

В частности, китайская компания запускает пилотные зоны 5G в России и поставляет всё больше смартфонов. Особенную тревогу на Западе вызывает прогресс российско-китайского альянса, направленного против США. Так, компания активно участвует в дискуссиях на государственном уровне по вопросам разработки аппаратного и программного обеспечения.

Кроме того, Huawei начала строить в России экосистемы искусственного интеллекта.

«Huawei совместно с промышленными организациями, более 100 тысячами разработчиков ИИ, более 100 партнёрами — независимыми поставщиками программного обеспечения и более 20 университетами смогут за пять лет построить экосистему ИИ», — заявил вице-президент по стратегии и развитию бизнеса департамента интеллектуальных вычислительных систем компании Цзян Тао.

Forbes полагает, что роль Huawei в технологическом развитии России этим не ограничится. В частности, компания рассматривает страну в качестве «плодородных охотничьих угодий» для расширения технологических возможностей в самом Китае за счёт квалифицированных российских специалистов.

При этом беспокойство США вызывает не только угроза обмену разведданными и сотрудничество в сфере безопасности, но и подрыв технологического господства страны.

Тем не менее, Forbes настаивает, что Вашингтон ещё не проиграл эту войну. Так, в Великобритании ряд высокопоставленных политиков стремятся добиться отмены или хотя бы ограничения принятого правительством решения. Кроме того, генеральный прокурор США Уильям Барр призвал предотвратить доминирование Китая на рынке 5G партнёрством с компаниями вроде финской Nokia и шведской Ericsson.