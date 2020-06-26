La Croix: канадские экс-дипломаты и парламентарии призвали отменить экстрадицию финдиректора Huawei в США

Бывшие канадские парламентарии и дипломаты призвали премьер-министра Трюдо прекратить процедуру экстрадиции в США финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу: таким образом они хотят освободить из-под стражи двух канадцев, арестованных в Китае. Многие эксперты считают, что их задержание является ответной мерой Пекина на действия Канады, которая оказалась между Китаем и США, как меж двух огней, пишет La Croix.

Дело финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованной в Канаде в декабре 2018 года по запросу американцев, продолжает ставить Канаду в тиски между США и Китаем, пишет La Croix. Во вторник 19 бывших канадских парламентариев и дипломатов подписали письмо в адрес премьер-министра Джастина Трюдо с призывом прекратить процедуру экстрадиции Ваньчжоу в Соединённые Штаты. Там её обвиняют в даче ложных показаний о статусе филиала Huawei, который создан для торговли с Ираном в обход американских санкций.

По мнению авторов послания, отмена экстрадиции позволила бы освободить двух канадцев, арестованных в Китае. Некоторые (в том числе премьер-министр) считают, что обвинения в шпионаже против Майкла Коврига и Майкла Спавора являются только ответными мерами на задержание финансового директора китайской компании, которая к тому же является дочерью её основателя. Пекин отрицает эти предположения, однако граждане Канады были задержаны всего через несколько дней после ареста Мэн Ваньчжоу, при этом им предъявили обвинения после того, как канадский суд дал добро на продолжение процедуры экстрадиции.

С тех пор, как отмечает издание, напряжение между странами вышло на новый уровень. Трюдо призвал Пекин прекратить «безосновательные аресты». Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь возразил, что «безосновательных задержаний не существует», и приказал «прекратить делать безответственные замечания». Однако на самом деле, пишет La Croix, за делом Ваньчжоу скрывается торговая война между Китаем и США, в которой Канада оказалась меж двух огней, при этом центром борьбы выступает Huawei — флагман китайского могущества и технологий 5G.