N-TV: США настоятельно рекомендуют Бразилии отказаться от технологий Huawei — это «неверный путь»

Правительство США пообещало Бразилии финансовую поддержку в обмен на исключение Huawei из разработки местной сети 5G, пишет N-TV. Посол США в Бразилии Тодд Чампан заявил, что сотрудничество с Huawei не является «верным путём» и предложил в качестве альтернативы Ericsson, Nokia и Samsung.

Сильные рыночные позиции компании Huawei являются бельмом на глазу для США, пишет N-TV. Администрация Трампа постоянно оказывает давление на зарубежные правительства, призывая исключить китайскую фирму из процесса разработки сети 5G: очередным примером стала Бразилия.

Правительство США пообещало Бразилии поддержку в финансировании сети 5G, в обмен на исключение из проекта создания сети Huawei, сообщает издание. По словам посла США в Бразилии Тодда Чапмана, крупнейший в мире телекоммуникационный концерн не является надёжным партнёром: в качестве альтернативы Чапман предложил технологии таких фирм как Ericsson, Nokia и Samsung. Финансирование планируется осуществлять с помощью американского банка DFC.

Как отмечает N-TV, за последние годы Huawei расширил своё присутствие в Бразилии. Местные сетевые операторы уже протестировали технологию 5G от китайской компании и оснастили значительную часть своей инфраструктуры техникой от Huawei.

Посол Чапман публично предупредил Бразилию о том, что сотрудничество с китайской компанией может отпугнуть иностранных инвесторов. «Мы предупреждаем наших бразильских друзей и союзников, что наше мнение, разделяемое многими странами мира, заключается в том, что использование подобной технологии — неверный путь», — приводит издание слова Чапмана.