DM: Лондону пора готовиться к космическим войнам, ведь Россия и Китай не дремлют, предупреждает министр обороны
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в речи, посвящённой британским военно-воздушным и космическим силам, что стране необходимо выстраивать свою космическую оборону, поскольку «в будущем войны будут вестись над Землёй с применением оружия, работающего в условиях нулевой гравитации», сообщает британский таблоид Daily Mail. Как пишет газета, Уоллес также предупредил, что Великобритания вступила в «эпоху постоянного соперничества» — ведь Китай и Россия уже ведут разработки наступательных космических вооружений.
Уоллес пояснил, что одним из ключевых элементов как гражданской, так и военной инфраструктуры Великобритании выступают спутники, которые обеспечивают связь, разведку, наблюдение и навигацию, а потому их в будущем потребуется защищать от посягательств, отмечается в материале Daily Mail. Кроме того, по его словам, Великобритания должна быть готова и к другим проявлением соперничества со стороны внешних сил — в том числе и «кибератакам высокого уровня».
«Сегодня мы столкнулись с коронавирусом, а завтра можем столкнуться с кибератакой. Очевидно, что чёткая граница между миром и войной исчезла», — приводит издание слова министра.
По мнению Уоллеса, противники Лондона «скрываются под многими личинами» и прекрасно знают, насколько Великобритания зависит от информационных технологий и глобализации — а значит страна должна быть готовой в будущем «делать сложный выбор, необходимый для того, чтобы разоблачить противника и противодействовать ему».
В качестве примера новых методов ведения войны, противодействовать которым должны учиться британские вооружённые силы, Уоллес привёл «шаги России на Украине, где Москва применила средства радиоэлектронной борьбы для созданиях помех в связи», отмечает обозреватель Daily Mail.
Как напоминает журналист, Пекин провёл успешные испытания противоспутниковой ракеты ещё в 2007 году, а Москва в 2017 году запустила «так называемый спутник наблюдения».
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