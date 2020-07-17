DM: Лондону пора готовиться к космическим войнам, ведь Россия и Китай не дремлют, предупреждает министр обороны

Великобритании нужно уже сейчас готовиться к обороне своих спутников, поскольку Китай и Россия уже разрабатывают космического оружия, заявил в недавнем выступлении глава британского минобороны Бен Уоллес. Как пишет Daily Mail, министр отметил, что для эффективного противодействия противникам Лондону понадобится кардинально изменить облик своих вооружённых сил.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в речи, посвящённой британским военно-воздушным и космическим силам, что стране необходимо выстраивать свою космическую оборону, поскольку «в будущем войны будут вестись над Землёй с применением оружия, работающего в условиях нулевой гравитации», сообщает британский таблоид Daily Mail. Как пишет газета, Уоллес также предупредил, что Великобритания вступила в «эпоху постоянного соперничества» — ведь Китай и Россия уже ведут разработки наступательных космических вооружений.

Уоллес пояснил, что одним из ключевых элементов как гражданской, так и военной инфраструктуры Великобритании выступают спутники, которые обеспечивают связь, разведку, наблюдение и навигацию, а потому их в будущем потребуется защищать от посягательств, отмечается в материале Daily Mail. Кроме того, по его словам, Великобритания должна быть готова и к другим проявлением соперничества со стороны внешних сил — в том числе и «кибератакам высокого уровня».

«Сегодня мы столкнулись с коронавирусом, а завтра можем столкнуться с кибератакой. Очевидно, что чёткая граница между миром и войной исчезла», — приводит издание слова министра.

По мнению Уоллеса, противники Лондона «скрываются под многими личинами» и прекрасно знают, насколько Великобритания зависит от информационных технологий и глобализации — а значит страна должна быть готовой в будущем «делать сложный выбор, необходимый для того, чтобы разоблачить противника и противодействовать ему».

В качестве примера новых методов ведения войны, противодействовать которым должны учиться британские вооружённые силы, Уоллес привёл «шаги России на Украине, где Москва применила средства радиоэлектронной борьбы для созданиях помех в связи», отмечает обозреватель Daily Mail.

Как напоминает журналист, Пекин провёл успешные испытания противоспутниковой ракеты ещё в 2007 году, а Москва в 2017 году запустила «так называемый спутник наблюдения».

По мысли Уоллеса, для того, чтобы идти в ногу со временем, Великобритании нужно будет провести кардинальные преобразования в структуре своих вооружённых сил и укрепить интеграцию между различными родами и видами войск.

«У меня есть видение британской обороны, в котором мы сможем соединить космическую, воздушную, земную, надводную и подводную сферы так, чтобы сумма этих элементов значила гораздо больше, чем каждый из них по отдельности», — заявил министр в своём выступлении.