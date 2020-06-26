Die Zeit: без воли и единства европейскому «мешку блох» не выжить в 2,5-полярном мире

Чтобы выжить в новом 2,5-полярном мире с США и Китаем, а также «полусверхдержавой» Россией, Европе нужно «очнуться» и разработать единую внешнеполитическую стратегию, пишет Die Zeit. При этом сделать это в согласии с 27 странами — членами ЕС не удастся, убеждён автор статьи Йозеф Йоффе. Поэтому необходимо создать тройственный союз «способных и волевых» в лице Германии, Франции и Англии, которые научат Москву, Пекин и Вашингтон уважению.

Сегодня Европе приходится выживать в 2,5-полярном мире, пишет Die Zeit. В нём существуют две полноценных сверхдержавы США и Китай, а также одна «полусверхдержава» Россия. Дело в том, что у «путинской страны» есть только тысячи ядерных боеголовок, но она не может соперничать с «высокопродуктивной толпой» китайцев или самой крупной в мире американской экономикой, объясняет автор статьи Йозеф Йоффе.

Читатель может задаться вопросом: «А что с Европой?» Она богатая, у неё большое и очень образованное население, много солдат и даже есть ядерное оружие благодаря Англии и Франции. Но этого, к сожалению, недостаточно, констатирует Йоффе, ведь Европе не хватает главного — единой воли и стратегии.

Десятилетиями безопасность ЕС обеспечивали США, но после того, как главой Белого дома стал Дональд Трамп, «американский щит задрожал». Нынешний президент обращается с «друзьями хуже, чем с врагами», сетует автор. К тому же после «самоубийства» Советского Союза Европе практически не приходилось страдать из-за отсутствия у неё глобальной стратегии. Россия оказалась на дне, а Китай ещё не был гигантом. Теперь же европейцы в растерянности смотрят на новый 2,5-полярный мир.

США уходят из ЕС и проводят «двойную политику сдерживания» против Пекина и Москвы, продолжает издание. Действия Кремля носят оппортунистический характер. Российские власти работают только по тем направлениям, где не требуется больших вложений, а риски можно просчитать, объясняет Йоффе: «Путин — не авантюрист, он играет в шахматы: оказывает давление на восточный фланг НАТО, расширяется на Ближнем Востоке, ведёт кибервойну, вмешивается во внутреннюю политику западных стран с помощью манипуляций общественным мнением и выборами».

Китай же проводит «классическую политику силы»: наращивает присутствие в Тихом океане, подчиняет себе Гонконг, а также тратит миллиарды, чтобы укрепить свои позиции в Африке и Европе. Пекин также усиливает своё влияние в ООН, кроме этого скупает предприятия, занимающиеся высокотехнологичными разработками, и крадёт интеллектуальную собственность, перечисляет автор.

Разговоры о «конце истории» оказались шуткой, констатирует Йоффе. Теперь становится очевидно, что передышка с момента падения Берлинской стены в 1989 году до «кражи»* Крыма в 2014-м связана всего лишь с усталостью держав после 40-летней холодной войны. И многие сейчас призывают Европу «очнуться». «Но для чего? — задаётся вопросом автор. — Для того чтобы стать Соединённым штатами Европы?»

Пока что ЕС делает то, что у него лучше всего получается: «болтает языком и уклоняется от ответственности», пишет Die Zeit. Теоретически союзу нужно объединить свои усилия с США в противостоянии с двумя «ревизионистскими и антидемократическими державами» Китаем и Россией. Но как можно договориться с Трампом, который «меняет свой курс с частотой публикации твитов»? Глава Кремля Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также не заслуживают доверия, но у одного есть газ, а другого привлекательный рынок, так что Европа продолжает платить им деньги.

О крупных проектах Европе остаётся только мечтать, сетует автор. 27 стран — членов ЕС — это «мешок блох». Но Берлин, Лондон и Париж способны выработать единую стратегию. У британцев и французов ещё есть «остатки стратегической культуры», а также скромный ядерный арсенал. У немцев же первая экономика в Европе. По сути, самый проблематичный игрок в этой тройке — как раз Германия с её «культурой сдержанности» и миролюбивостью. Бундесверу можно вести разведку и обучать, но ни в коем случае не участвовать в боевых операциях, даже под флагом ЕС, выражает своё недовольство Йоффе.

«Но как тогда Европе требовать к себе уважения со стороны Америки, Китая и России?» — недоумевает автор. Если не получается в команде из 27, то нужен «стратегический триалог» Берлина, Лондона и Парижа. И Германии придётся раскошелиться, чтобы стать его частью. Обеспечить поставки новой военной техники: кораблей для защиты торговых путей, систем противовоздушной обороны, способных перехватывать российские ракеты средней дальности. А также предоставить боеспособные войска.

Тройственный союз «способных и волевых» заменит «невозможный консенсус в формате 27+1», объясняет Йоффе. Это будет не общеевропейская армия, которая остаётся мечтой далекого будущего, а реальная сила, с которой другим придётся считаться. «Европейский собор — это не современный бетонный храм, у которого через пару месяцев появится надстройка. И у верующих остаётся всё меньше времени, а лучшее — это враг хорошего. Трампы приходят и уходят, но американский колосс остаётся. Амбиции Китая и России также никуда не денутся, как и международный терроризм. В этом новом беспорядке существует угроза не третьей мировой войны, а падения Европы, пускай и с большой высоты. Пришло время тренировать силу», — призывает автор.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).