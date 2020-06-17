ZDF: у Европы остался «последний шанс» вступить в борьбу за новый миропорядок

США уходят с глобальной арены, отказываясь от международного сотрудничества, и оставленный ими вакуум заполняют Россия и Китай, сообщает ZDF с ссылкой на отчёт аналитиков, занимающийся изучением проблем мира. При этом Европа продолжает играть роль наблюдателя, и сейчас у неё остался «последний шанс» для того, чтобы принять участие в формировании нового миропорядка, предостерегают эксперты.

С тех пор как Дональд Трамп стал президентом США, Вашингтон постоянно блокирует работу международных институтов или же из них уходит, сообщает ZDF. К примеру, он не хочет больше финансировать Всемирную организацию здравоохранения. В 2018 американцы покинули Совет ООН по правам человека. К тому же, заключая двусторонние торговые соглашения, глава Белого дома ослабляет Всемирную торговую организацию, предостерегают в своём отчете немецкие аналитики, занимающийся изучением проблем мира.

Но ответственность за изменение мирового порядка несут не только США, отмечают исследователи. Во многих европейских государствах существуют сильные правопопулистские партии, отрицающие международное сотрудничество. В результате правительства в Европе в общем и целом стали осторожнее относится к международным институтам. Оставленный вакуум заполняют Китай и Россия. Они пытаются поменять мировой порядок, оказывая давление на международные организации.

Поднебесная выступает с позиций уверенной в собственных силах сверхдержавы, которая рассчитывает к середине 2020 года обзавестись армией мирового уровня. Особое беспокойство это вызывает у соседей Китая, у которых есть с Пекином неразрешённые территориальные споры.

В 2019 году НАТО впервые назвало Поднебесную «вызовом» для глобальной безопасности. В экономическом плане Китай стал главным конкурентом европейской и американской промышленности в сфере разработки ключевых цифровых технологий. Продвигая проект Нового шёлкового пути, Пекин осваивает новые рынки. Также китайцы пытаются укрепить своё влияние в международных организациях, а если этого не удаётся, создают альтернативные институты, например, Новый банк развития БРИКС, который финансирует инфраструктурные проекты в развивающихся странах.

Россия также всё более открыто проявляет свои великодержавные амбиции. Несмотря на санкции, Москва не возвращает Крым*. Кремль стал главным игроком, который обеспечивает порядок в Сирии, но русские больше заинтересованы в укреплении своей власти, чем мирном урегулировании, так как ресурсы у них ограниченные, а положение — хрупкое.

Китай и Россия совместно препятствуют политике по защите прав человека, утверждают аналитики. К примеру, обе страны сократили своё представительство в Совете ООН по правам человека. Учёные считают, что у Европы остался «последний шанс», чтобы принять участие в формировании нового миропорядка. Они призывают Европу инвестировать в разработку ключевых цифровых технологий, но не для устранения конкурентов с рынка, а для ограничения их влияния и осуществления контроля. ЕС должен настойчиво способствовать возобновлению действия норм и институтов, несмотря на временные неудачи, советуют эксперты, подчёркивая, что европейцам необходимо «проявить выдержку».

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).