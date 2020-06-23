Глава бундестага: в борьбе за стабильный миропорядок Германии не обойтись без США

На фоне глобальных изменений Германии необходимо приложить все возможные усилия для защиты миропорядка, основывающего на соблюдении правил, пишет на страницах Die Welt председатель бундестага Вольфганг Шойбле. И в этом деле немцам не обойтись без помощи НАТО и ЕС, а также американцев, с которыми у них — в отличие от русских и китайцев — «общие фундаментальные идеалы и ценности».

В мире происходят серьёзные структурные изменения, пишет на страницах Die Welt председатель бундестага Вольфганг Шойбле. На миропорядок, основывающийся на соблюдении правил, оказывается давление, система многосторонних деловых и торговых отношений переживает кризис. В связи с этим правящая партии Германии, Христианско-демократический союз должен соблюсти баланс между необратимыми изменениями и необходимостью их сдерживания, объясняет политик.

В условиях глобальной конкуренции систем особую важность имеет интеграция ФРГ в НАТО и ЕС, продолжает Шойбле: «Несмотря на все разногласия, у нас с США — в отличие от России или Китая — общие фундаментальные идеалы и ценности. К тому же в обозримом будущем мы европейцы не сможем обойтись без американцев. Но на фоне смещения политических центров силы нам нужно будет прилагать большие усилия для обеспечения нашей собственной безопасности, а также безопасности окружающего нас мира».

Немцы десятилетиями полагаются на защиту, которую гарантируют им другие, напоминает председатель бундестага. «Народная партия» ХДС должна убедить граждан Германии в необходимости взять на себя материальную и моральную ответственность за защиту свободы, демократии, прав человека, а также стабильного миропорядка, настаивает он.

Также Шойбле отметил, что за последние 10 лет власти Германии «заигрались в глобализацию». В результате пострадал климат, видовое разнообразие и социальное единство. Глобализация обещает достаток, но она также связана с разделением общества на мировом и региональном уровне. Ярче всего это показала пандемия коронавируса. Но всемирный процесс унификации вызывал беспокойство и до эпидемии. Многие были недовольны безграничной свободой передвижения и не знали, что им делать с теми свободами, которые им предоставляет открытое общество.

«Ограничение — необходимый элемент существования человека, — констатирует Шойбле. — В стране изобилия нас бы быстро начало тошнить от жареных перепелов». Поэтому ХДС должен выступать против слишком либеральной финансовой политики, объяснять, что защитить климат бесплатно не получится, а также избегать такого «ложного соблазна», как увеличения социальных пособий, настаивает председатель бундестага.