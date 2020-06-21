Die Welt: Германия и Франция призвали Израиль отказаться от аннексионных планов

Министры иностранных дел Германии и Франции осудили планы Израиля по аннексии территорий на западном берегу реки Иордан, пишет Die Welt. По мнению главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, аннексия дестабилизирует положение на Ближнем Востоке. Кроме того, Ле Дриан и его коллега Хайко Маас подчеркнули необходимость недопущения действий, противоречащих международному праву.
Германия и Франция призывают правительство Израиля отказаться от аннексии дальнейших территорий на западном берегу реки Иордан, пишет Die Welt.
«Наша цель остаётся прежней: недопущение противоречащих международному праву аннексий», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Немецкий министр подчеркнул, что планы Израиля по аннексии новых территорий сильно беспокоят его. По словам Мааса, в последующие дни будет предпринято всё возможное для того, чтобы привести стороны конфликта за стол переговоров.
Ожидается, что новое израильское правительство представит свою стратегию по осуществлению ближневосточного «мирного плана» Дональда Трампа 1-го июля. Издание напоминает, что это план даёт Израилю «зелёный свет» в вопросе аннексии дальнейших территорий западного берега реки Иордан, в частности — Иорданской долины, оккупированной Израилем в 1967 году. Палестинцы выступают резко против этой аннексии.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан опасается, что аннексия усилит нестабильность Ближнего Востока, а также нарушит нормы международного права. Ле Дриан, отметил, что единственным возможным решением может быть формула «два государства для двух народов».
Как пишет Die Welt, в бундестаге готовят заявление с осуждением аннексионных планов. Согласно поступившей в прессу информации, депутаты пока не определились со степенью жёсткости осуждения. Партия СДПГ и «Зелёные» выступают за указание очевидного нарушения международного права. «Свободные демократы» и часть партии ХДС придерживаются более мягких формулировок, для того, чтобы избежать требования введения санкций.
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