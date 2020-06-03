CNN: министр обороны Израиля намекнул на скорую аннексию Западного берега реки Иордан

Глава Минобороны Израиля Бенни Ганц поручил армии ускорить подготовку на Западном берегу реки Иордан, сообщает CNN. По мнению телеканала, слова политика свидетельствуют о том, что еврейское государство вскоре намерено официально объявить об аннексии этой территории.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц поручил армии ускорить подготовку в некоторых частях Западного берега реки Иордан. Его слова усилили ощущение, что через несколько недель правительство намерено сделать «драматическое объявление» об аннексии этой территории, пишет CNN.

По словам телеканала, в официальном заявлении Ганц сообщил, что отдал соответствующий приказ главе Сил обороны Израиля. Многие трактуют этот документ, как призыв к войскам быть готовыми к «полномасштабному насилию» со стороны палестинцев и другим последствиям на тот случай, если еврейское государство решит присоединить часть оккупированной территории.

На трёх последних выборах премьер-министр Биньямин Нетаньяху обещал расширить суверенитет Израиля на Западном берегу. Эта инициатива получила поддержку администрации Дональда Трампа в его ближневосточном плане, согласно которому Тель-Авив аннексирует все еврейские поселения на территории, а также долину реки Иордан.

Ганц, напротив, во время предвыборной кампании выступал против односторонней аннексии. Он заявлял, что идти на этот шаг следует только при поддержке международного сообщества, напоминает CNN.

Но в коалиционном соглашении лидеры двух основных партий отложили в сторону эти противоречия. Они согласились, что Нетаньяху может принять необходимый закон не позднее 1 июля при необходимой поддержке только со стороны Вашингтона и израильского парламента, большинство в котором, вероятно, поддержат аннексию, даже если Ганц и его коллеги будут против, считает телеканал.

Несмотря на то что Нетаньяху ещё не уточнил, какую часть Западного берега он намерен аннексировать, премьер неоднократно повторял о своих намерениях в последние недели. Например, на встрече со своей фракцией «Ликуд» он сообщил, что намерен придерживаться июльских сроков.

В начале недели появился ещё один признак того, что Ганц также решил поддержать план Нетаньяху. Министр обороны встретился с американским послом Дэвидом Фридманом, который является одним из самых ярых защитников расширения израильского суверенитета, обращает внимание CNN.

Западный берег вместе с Восточным Иерусалимом были захвачены Израилем во время его короткого конфликта с Иорданией в 1967 году. Согласно международному праву, обе территории считаются оккупированными, но сами израильтяне оспаривают такую характеристику и подчёркивают, что начали Шестидневную войну «как акт самообороны».

Многие бывшие израильские военные предупреждают, что аннексия может привести к кровопролитию на Западном берегу. Особенно в связи с растущей безработицей и катастрофическими экономическими прогнозами для Палестины.

Опасения по поводу возможного роста кровопролития разделяет и Государственный департамент США. На прошлой неделе ведомство предупредило американских граждан, посещающих Западный берег, что «насилие может произойти практически без предупреждения и затронуть туристические места, транспортные узлы, контрольно-пропускные пункты, рынки и торговые объекты или государственные учреждения».

В недавнем интервью король Иордании Абдулла также решительно выступил против возможной аннексии, сообщив, что она может привести к «масштабному конфликту» между его страной и Израилем. Монарх признался, что рассматривает все варианты, но не исключает возможности выхода из мирного соглашения, подписанного королевством и еврейским государством в 1994 году.