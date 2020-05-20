Der Spiegel: Аббас заявил о разрыве договорённостей с США и Израилем

Палестина прекращает все договорённости с США и Израилем, включая договорённости в области безопасности, пишет Der Spiegel, ссылаясь на заявление палестинского президента Махмуда Аббаса. Причина такого шага заключается в планах Израиля по аннексии поселений западного берега реки Иордан.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении всех договорённостей с Израилем и США, пишет Der Spiegel. Выступая на встрече палестинского руководства, Аббас подчеркнул, что это касается также и договорённостей в области безопасности.
Как пишет издание, причиной такого шага стали планы Израиля по аннексии территорий западного берега реки Иордан. В соответствии с ближневосточным планом Дональда Трампа, поселения западного берега реки Иордан, а также Иорданской долины должны быть присоединены к Израилю. Der Spiegel напоминает, что Аббас и раньше угрожал выходом из договорённостей.
По плану Трампа, палестинцы получают своё независимое государство, однако на жёстких условиях, отмечает издание. К примеру, у Палестины, как минимум поначалу, не будет контроля за собственными границами. Кроме того, Иерусалим признаётся как неделимая столица Израиля.
Аббас с самого начал отверг план Трампа, пишет Der Spiegel. Палестинский лидер заявил, что ответственность за оккупированные территории должен принять Израиль, а США, в качестве партнёра, являются «оккупационной силой, полностью ответственной за угнетение палестинского народа».
Издание напоминает, что Палестина бойкотирует американское правительство, с тех пор как Вашингтон в 2017 году признал Иерусалим столицей Израиля.
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