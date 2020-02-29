Le Monde: Нетаньяху одобрил строительство жилья на «оккупированных» территориях в надежде завоевать электорат перед выборами

Власти Израиля одобрили строительство почти 1800 единиц жилья на «оккупированном» Западном берегу реки Иордан в надежде привлечь на свою сторону электорат в преддверии парламентских выборов в стране, пишет Le Monde. При этом, как предупреждают НПО и иностранные дипломаты, этот шаг способен поставить под вопрос идею создания палестинского государства.

В четверг, 27 февраля, израильские власти одобрили строительство 1776 единиц жилья в поселениях на Западном берегу реки Иордан — незаконных с точки зрения международного права, пишет Le Monde. Как подчёркивает издание, о решении было объявлено менее чем за неделю до назначенных на 2 марта выборов в законодательные органы, имеющих решающее значение для политического будущего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Как заявил глава Минобороны Израиля и глава крайне-правой партии «Ямина» Нафтали Беннетт, страна намерена продолжать курс на строительство жилья на Западном берегу Иордана. «Мы не ждём, мы действуем. Мы не отдадим ни малейшего кусочка земли Израиля арабам, но для этого мы должны построить там [жильё]», — заявил Беннетт, член временного правительства Биньямина Нетаньяху, который надеется в преддверии голосования привлечь на свою сторону электорат правого фланга, в надежде победить своего конкурента-центриста Бенни Ганца. Как подчёркивает издание, грядущие выборы важны для Нетаньяху, в том числе и потому, что в середине марта ему придётся предстать перед судом по обвинению в коррупции, растрате и подрыве доверия.

Однако, если председатель совета Йеша, представляющего переселенцев на Западном берегу, приветствовал решение, «укрепляющее израильское присутствие в Иудее и Самарии», по мнению неправительственной организации Peace Now, выступающей против поселений, «в борьбе за право голоса поселенцев Беннетт и Нетаньяху подталкивают Израиль к инвестированию в тысячи бесполезных и вредных жилищ».

Как напоминает Le Monde, 25 февраля премьер-министр Израиля уже объявил о строительстве 3500 единиц жилья для новых поселенцев в районе оккупированного Западного берега неподалёку от Иерусалима, где обитают бедуины. Если Израиль построит там жильё, Западный берег будет разрезан пополам, что в конечном счёте помешает созданию палестинского государства на основании преемственности территорий, предупреждают палестинцы и представители НПО.

По словам пресс-секретаря главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, израильский проект «нарушает международное право и переходит все границы». С этим мнением согласна и одна из руководителей неправительственной организации Jahalin Solidarity, защищающей интересы бедуинов, проживающих в этом регионе, Анжела Годфри-Голдштейн. По её словам, «если проект будет продолжен, это положит конец идее жизнеспособного палестинского государства».

На прошлой неделе Нетаньяху также пообещал построить тысячи домов в поселениях Восточного Иерусалима — проект, который, по словам британского и французского консульства, также подрывает жизнеспособность палестинского государства.

Как напоминает газета, сегодня в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме живут 600 тыс. человек. В последний год, под руководством Нетаньяху и его союзника в Вашингтоне Дональда Трампа, колонизация этих территорий ускорилась. А в конце января глава Белого дома представил план мирного урегулирования палестино-израильского конфликта, согласно которому Иерусалим должен стать «неделимой» столицей Израиля, а еврейское государство может аннексировать Иорданскую долину и около 130 израильских поселений на Западном берегу.