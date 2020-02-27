FAZ: в Европе сравнили план Трампа по Ближнему Востоку с апартеидом

План Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию вызывает пугающие ассоциации с политикой апартеида, когда два проживающих рядом народа не имеют равных прав, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на открытое письмо 50 бывших высокопоставленных европейских политиков. Они призвали Европу отклонить план Трампа и принять меры по предотвращению его реализации.

50 бывших европейских высокопоставленных политиков резко высказались против плана Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию и потребовали от Европы предотвращения его реализации, пишет Frankfurter Allgemeine.

В открытом письме, адресованном европейским министрам иностранных дел, сделка Трампа по Ближнему Востоку сравнивается с апартеидом. Издание отмечает, что среди подписавшихся под письмом политиков есть экс-глава немецкого МИД Зигмар Габриэль, бывший председатель Европарламента Ханс-Герт Пёттеринг и бывший генсек НАТО Хавьер Солана. В письме говорится о том, что предложенный американским президентом план противоречит международным параметрам ближневосточного урегулирования, резолюциям ООН и основным нормам международного права.

Кроме того, в письме отмечается, что план Трампа по ближневосточному урегулированию легитимизирует постройку израильских поселений на оккупированных территориях, признаёт претензии лишь одной из сторон на Иерусалим и предусматривает создание палестинского государства без суверенитета и контроля над своей раздробленной территорией.

В открытом письме говорится, что предусмотренные планом палестинские анклавы под военным контролем Израиля пугающе напоминают южноафриканские «бантустаны» и политику апартеида, когда два проживающих рядом народа не имеют одинаковых прав.

«Мы призываем Европу к тому, чтобы отклонить американский план и предпринять немедленные и эффективные шаги по предотвращению угрозы аннексий», — приводит издание цитату из открытого письма. По мнению его составителей, вместо того чтобы способствовать миру, план Трампа только провоцирует конфликт и негативные последствия для всего региона.