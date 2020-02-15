Боррель: ближневосточный план Трампа может привести к незаконной аннексии палестинских территорий
ЕС выступил против плана США по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, пишет Die Welt. «Когда план о присоединении новых территорий обсуждается только с одной из сторон — этого недостаточно», — приводит издание слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля. По мнению Борреля, для решения таких вопросов необходим консенсус, не противоречащий нормам международного права.
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