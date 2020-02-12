Jerusalem Post: «это оккупация и конфискация» — Аббас отказался от «сделки века»

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас безоговорочно отклонил предложенный Израилем и США мирный план, пишет The Jerusalem Post. По его мнению, предложенные решения идут вразрез с международными законами и нарушают права палестинцев на самоопределение и независимость своего государства.

Во вторник на заседании Совета Безопасности ООН глава Палестины Махмуд Аббас безоговорочно отклонил мирный план администрации Трампа, сообщает The Jerusalem Post.

«Этот план или какая-либо часть плана не должны рассматриваться как международная отсылка к переговорам, — цитирует издание слова президента. — Это израильско-американский упреждающий план, чтобы поставить точку в вопросе Палестины». По словам Аббаса, предложенное решение «нарушает международную законность» и «отменяет законность прав палестинцев, наше право на самоопределение, свободу и независимость нашего собственного государства».

Предусмотренную планом аннексию Израилем 30% Западного берега глава Палестины назвал в своей речи «узакониванием того, что незаконно». По его словам, трамповская инициатива является «закреплением оккупации и конфискации» палестинских земель, что усиливает режим апартеида. Приложенную карту Махмуд Аббас сравнил со швейцарским сыром, подразумевая израильские анклавы внутри Государства Палестина и наоборот.

Кроме того, президент Государства Палестина выразил сожаление по поводу того, что по плану «Иерусалим больше не находится под суверенитетом Государства Палестина», хотя, как подчёркивает газета, такого государства никогда не существовало. «Кто вам дал право передавать его, как подарок, одному государству или другому? Мы пришли раньше вас», — возмутился Аббас. Он предоставил ряд карт, которые широко используются антиизраильскими группами в качестве доказательства того, что Израиль присвоил территории. Также с их помощью ошибочно демонстрируют, что Османская империя и британская Постмандатная Палестина были Палестинским государством, а Израиль построен на земле, которая принадлежит никогда не существовавшему государству. Израильское издание отмечает, что Западный берег и Иерусалим захлестнула волна протестов против израильтян. Аббас выразил свою признательность тем «тысячам и сотням тысяч», которые вышли на улицы, несмотря на мороз.

Наконец, президент Палестины высказал мнение, что проблема не в Трампе, а в «ужасном совете», который он получил от своего зятя Джареда Кушнера. Аббас раскритиковал высказывание Кушнера о том, что палестинцы упускали одну за другой возможности добиться мира. Лидер непризнанного государства призвал к тому, чтобы палестинцам и израильтянам не навязывали мирный план извне, а они сами его достигли. Он напомнил, что таким образом обе страны уже приходили к соглашению в Осло и хотели его придерживаться до того, как найдут общее решение. «Однако они убили [бывшего премьер-министра Ицхака] Рабина», — заметил Аббас, подразумевая, что это убийство не дало восстановить мир. Между тем, как добавляет The Jerusalem Post, после подписания договора и до смерти Рабина палестинские террористы подорвали 10 израильских автобусов, в результате чего погибло 38 человек.

В свою очередь постпред Израиля в ООН Дани Данон тоже призвал к прямым израильско-палестинским переговорам, обличая Аббаса в лицемерии: «если бы Аббас действительно хотел мира, он был бы не здесь, а в Иерусалиме». По его мнению, главе Палестины следует «использовать эту возможность начать прямые переговоры», перейти к действиям вместо жалоб. «Аббас говорит, что хочет суверенитета для народа Палестины, но он сделал всё, чтобы его избежать», — считает Данон, который назвал суверенитет скорее символом борьбы, чем целью. Он обвинил международное сообщество в поощрении такой политики из-за определённых шаблонов голосования в ООН и призывов сделать основой переговоров принципы до 1967 года, которые противоречат предыдущим двусторонним соглашениям.

Газета отмечает, что израильский постпред похвалил «разумный подход» Трампа в попытке достичь мира другим путём и не «принимать устаревшие концепты… [и] формулу, которая провалилась более 70 лет назад». Со слов Данона, лидер Палестины отказывается вести переговоры и рассматривать проблему с практичной точки зрения. «Только когда он уйдёт в отставку, Израиль и Палестина смогут продвинуться (в решении проблемы. — ИноТВ)», — цитирует его The Jerusalem Post.