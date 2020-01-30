CNN: Путин предпочитает не комментировать «сделку века» — не хочет портить отношения с Нетаньяху

Несмотря на то что приехавший в Москву Биньямин Нетаньяху призвал Владимира Путина поделиться его позицией по поводу «сделки века» Дональда Трампа, российский лидер предпочитает сохранять молчание. По мнению CNN, Путин воздерживается от критики, чтобы сохранить отношения с Нетаньяху, однако российский МИД дал понять, что Москва от сделки не в восторге.

План Трампа считают большой победой израильского премьер-министра. И теперь Биньямин Нетаньяху обсудил эту сделку с российским президентом Владимиром Путиным.



Нетаньяху обеспечил себе ещё одну политическую победу, когда Путин помиловал американо-израильскую туристку, арестованную в России за контрабанду наркотиков. С репортажем из Москвы корреспондент CNN Мэтью Чанс.



Ожидать в Москве такой же поддержки плану, как в Вашингтоне, Нетаньяху не приходится, но в то же время Путин, в сущности, и не препятствовал ему.



МЭТЬЮ ЧАНС, корреспондент CNN: Верно. По сути, в Кремле хранят молчание о позиции России по «сделке века» администрации Трампа. Там практически не комментировали этот вопрос. Сегодня на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, стоя рядом с израильским лидером, президент России Владимир Путин также хранил молчание.



При этом сам Нетаньяху отметил: «Господин Путин, вы первый мировой лидер, с которым я встречаюсь после визита в Вашингтон и обнародования «сделки века» Трампа. Думаю, что сегодня перед нами открылась новая возможность, и я хотел бы обсудить её с вами и услышать ваше мнение». Но, как я уже сказал, Путин предпочёл не делиться своими мыслями.



Вероятно, российский лидер не хотел рисковать особыми отношениями с израильским премьером, которые он выстраивал на протяжении нескольких лет. Наверное, стоя бок о бок с Нетаньяху, Путин не хотел высказывать слишком критические замечания в отношении сделки.



А вот российский МИД в этом плане куда более охотно делится своей позицией. Так, Министерство иностранных дел России заявило, что попытки найти столь радикальные решения международным проблемам не способствуют никаким позитивным подвижкам. А в прошлом российское дипведомство отмечало, что ему не слишком нравятся подобные американские инициативы, выходящие за рамки международного права. Также российский МИД намекнул, что, определяясь со своим подходом к этой «сделке века», Москва будет ориентироваться на позиции арабских стран, в особенности Палестины. А как мы знаем, Палестина, да и арабские страны, мягко скажем, эту сделку не приняли.



В общем сам президент Путин предпочитает воздерживаться от лишних комментариев, ведь он осознаёт, что ему нужно сохранить отношения с израильским лидером и что он не хочет высказываться откровенно против сделки, которую так яро поддерживает Дональд Трамп, Макс.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 30 января 2020 года.