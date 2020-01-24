Euronews: Путин пообещал, что с израильской заключённой Наамой Иссахар «всё будет хорошо»

После встречи с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху и матерью израильтянки Наамы Иссахар, которая находится в российской колонии, президент Владимир Путин пообещал урегулировать вопрос о судьбе девушки, задержанной в московском аэропорту по обвинению в контрабанде наркотиков. В Израиле в её поддержку была развёрнута широкая общественная кампания, передаёт Euronews.
Президент России Владимир Путин обещает положительно решить вопрос о заключённой в российской колонии израильтянке Нааме Иссахар. Такое заявление он сделал в ходе посещения Иерусалима после встречи с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху и матерью Иссахар.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России:Для меня ясно, что Наама из хорошей и очень порядочной семьи. Мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Всё это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения. Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал и хочу ещё раз повторить: всё будет хорошо.
Ранее Нетаньяху просил Путина помиловать Иссахар. 25-летняя израильтянка была задержана в транзитной зоне аэропорта Шереметьево во время пересадки на рейс до Тель-Авива. Она летела домой из Индии с пересадкой в Москве. Основанием для задержания стала проверка багажа иностранки — там, по версии следствия, обнаружили несколько граммов гашиша. Хотя пассажирка не покидала международную зону, её обвинили в контрабанде и хранении наркотиков. 11 октября судья Химкинского городского суда Павел Чередниченко признал её виновной и приговорил к 7,5 годам лишения свободы. В ходе апелляции Московский областной суд признал это решение законным и обоснованным.
В Израиле в поддержку Наамы Иссахар была развёрнута широкая общественная кампания. Её участники проводили массовые митинги и грозились перекрывать автодороги на пути следования кортежа Путина во время этого визита. Израильтянку они называют заложницей Кремля.
На этой неделе «13 канал» израильского телевидения со ссылкой на источники распространил информацию, будто Москва увязывает с освобождением Иссахар решение вопроса о собственности на Александровское подворье в Иерусалиме — Россия добивается исключительных прав на это здание после раскола «Русского православного общества Святой Земли». Помощник президента России Юрий Ушаков отказался комментировать эту информацию.
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Защита осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков израильтянки Наамы Иссахар обсудит с ней возможность подачи прошения российскому президенту Владимиру Путину о помиловании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на коллегию адвокатов, занимающуюся делом.
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