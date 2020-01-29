Times: «сделка века» Трампа оторвана от реальности и обречена на провал

Предложения по урегулированию израильско-палестинского конфликта, которые американский президент озвучил накануне, выглядят абсолютно невыполнимыми, считает The Times. По мнению издания, Трамп ставит во главу угла интересы еврейского государства и игнорирует интересы других игроков в регионе, поэтому разрешить этот «самый запутанный из конфликтов» ему не удастся.

После конфликта 2014 года между Израилем и управляемым движением ХАМАС сектором Газа на святой земле установился неспокойный мир. Случались эпизодические столкновения, но они носили ограниченный характер. По возможности израильские власти думали о других вещах, пишет The Times.

Между тем сегодня 50% жителей Газы — безработные. Даже на более спокойном Западном берегу реки Иордан, где израильские поселения продолжают расширяться, палестинская экономика находится в упадке, отмечает издание.

Обе стороны конфликта сомневаются, что будущее палестинское государство сможет гармонично сосуществовать с Израилем. Но тут на сцену выходит Трамп, утверждая, что ему удастся вывести ситуацию из тупика с помощью «сделки века». Но он, почти наверняка, ошибается, считает The Times.

По словам издания, американский президент неискренне выступал за идею «двух государств для двух народов». В действительности же основным для него всегда был только Израиль.

Белый дом не поддерживает официальных контактов с палестинским правительством, которое возглавляет Махмуд Аббас, с тех пор как в 2017 году США признали Иерусалим столицей Израиля и перенесли туда своё посольство. Позже американские власти изменили мнение об израильских поселениях на Западном берегу, решив, что те не противоречат международным нормам. План, предложенный Трампом накануне, продолжает этот курс.

Предыдущие президенты США, пытавшиеся добиться мира в регионе, встречались с представителями обеих сторон конфликта. Но Трамп, напротив, появился вчера лишь в компании израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Аббас, которого не пригласили на переговоры, раскритиковал предлагаемую сделку, назвав американского лидера «сыном собаки».

Соглашение Трампа, курируемое зятем президента Джаредом Кушнером, даст Израилю суверенное право на Храмовую гору, которая является святыней и для иудеев, и для мусульман. В результате Израиль получает возможность аннексировать треть Западного берега, включая спорные поселения и долину реки Иордан. Взамен палестинцам предлагается обмен территориями, экономические инвестиции и некая форма «демилитаризованного самоуправления».

На переговорах высказывалось «мечтательное» предположение связать Западный берег с Газой. Трамп также пообещал создать палестинскую столицу в Восточном Иерусалиме, при этом назвав город «безраздельной столицей» Израиля. Но обе инициативы выглядят нереалистичными, уверено издание.

Трамп настаивает, что предложения в конечном итоге получат поддержку палестинцев и что его позицию одобряют «многие арабские страны». Однако король Иордании Абдалла, который играет ключевую роль в мирном урегулировании, уже заявил, что «категорически отказывается» принимать этот план.

Объявляя о своей сделке, Трамп заявил, что его поддерживают другие мировые лидеры, в том числе «Борис». Но без регионального и палестинского участия эти планы будут плохо сочетаться с политикой Британии или ЕС. В лучшем случае они могут быть восприняты как помощь Нетаньяху, против которого накануне началось официальное судебное разбирательство по обвинениям в коррупции, подчёркивает издание.

«В течение трёх десятилетий каждый новый президент США пытался, но так и не смог решить этот самый запутанный из конфликтов. Похоже, Трамп намерен идти по их стопам», — заключает The Times.