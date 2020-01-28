Foreign Policy: Трамп в Белом доме — это для Нетаньяху подарок, который не перестаёт радовать

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СМИ: У погибшего баскетболиста Брайанта была договорённость с женой не летать на вертолёте вместе
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант имел договорённость с супругой Ванессой не использовать вертолёт для совместных поездок.
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Мишустин провёл совещание по евразийской экономической интеграции
Российский премьер Михаил Мишустин провёл совещание о приоритетных задачах в рамках евразийской экономической интеграции.
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Защита Соколова попросит провести повторную психиатрическую экспертизу
Защита бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, будет просить провести повторную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.
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Тверская область приняла более 158 тысяч туристов в новогодние праздники
Тверская область приняла более 158 тыс. туристов с 31 декабря по 8 января. Особой популярностью пользовались Тверь, Старица и Старицкий район, Торжок, озеро Селигер.
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Александр Емельяненко рассказал о своём времяпровождении в СИЗО
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, вышедший на свободу после семидневного заключения за хулиганство, заявил, что пребывание в СИЗО не помешало ему готовиться к бою с Магомедом Исмаиловым.
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В Киеве намерены за пять лет добиться соответствия критериям ЕС
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что его правительство намерено за пять лет добиться соответствия страны критериям членства в Евросоюзе.
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Эксперт оценил перспективы создания лекарства от коронавируса
Инфекционист, вирусолог Виктор Зуев оценил перспективы создания лекарства от коронавируса.
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Аликин раскритиковал Драчёва за желание проводить сборы за границей
Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин выразил удивление по поводу количества спортсменов, которые ездят с национальной командой на подготовительные сборы.
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Концерт оперной певицы Кристине Ополайс пройдёт 25 февраля в Москве
Концерт оперной певицы Кристине Ополайс пройдёт 25 февраля в Большом зале консерватории в Москве.
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В Крыму и Севастополе разработали план действий по ситуации с коронавирусом
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю совместно с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения разработали план действий по ситуации с коронавирусом.
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В Ростовской области сообщили о гибели депутата заксобрания Алабушева
Депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его супруга трагически погибли. Об этом заявили в пресс-службе заксобрания региона.
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Врач сборной России по футболу заявил о желании возглавить ВФЛА
Председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС), главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов в среду выдвинет свою кандидатуру на выборы руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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Адвокаты прокомментировали обвинения по делу Винника
Адвокаты россиянина Александра Винника прокомментировали обвинения по его делу. Об этом сообщает РИА Новости.
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В Ижевске представили новый русско-удмуртский словарь
В Ижевске представили новый двухтомный русско-удмуртский словарь, выпуск которого посвящён 100-летию республики.
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Кемеровский малый бизнес заключил экспортные контракты на $1,29 млн
Десять малых и средних компаний Кемеровской области заключили контракты на экспорт своей продукции на $1,29 млн.
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Новосельцев: мы все ждём Кокорина в «Сочи»
Защитник ФК «Сочи» Иван Новосельцев заявил, что в расположении клуба очень ждут приезда форварда «Зенита» Александра Кокорина и верят, что он поможет им в решении турнирных задач.
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В Госдуме назвали агонией новые санкции ЕС из-за выборов в Крыму
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT решение Евросоюза добавить в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
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Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху в Москве 30 января
Президент России Владимир Путин встретится в Москве с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в четверг, 30 января.
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Ласицкене ответила, стыдно ли ей выступать под нейтральным флагом
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос, испытывает ли она чувство стыда из-за выступлений под нейтральным флагом.
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На станции «Беллинсгаузен» отметили 200-летие открытия Антарктиды
На российской антарктической станции «Беллинсгаузен» в честь 200-летия открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым подняли специальный флаг и Знамя Победы.
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В профсоюзе футболистов прокомментировали ситуацию Кокорина в «Зените»
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что может оказать помощь нападающему «Зенита» Александру Кокорину, которого перевели во вторую команду клуба.
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ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
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Путин утвердил состав Совета по развитию местного самоуправления
Российский лидер Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте России по развитию местного самоуправления.
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Александр Емельяненко вышел на свободу после ареста за дебош
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко покинул стены исправительного учреждения и вышел на свободу.
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Эксперт оценил первый экспортный контракт на вертолёты Ми-38Т
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук Владимир Попов прокомментировал сообщение о том, что «Рособоронэкспорт» подписал первый экспортный контракт на поставку за границу многоцелевых вертолётов Ми-38Т.
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В Молочном союзе прокомментировали сообщения о возможном росте цен на молоко
Директор Молочного союза России, заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности, кандидат экономических наук Людмила Маницкая прокомментировала сообщения о возможном росте цен на молоко.
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Мать израильтянки Иссахар прибыла в колонию в Подмосковье
Мать израильтянки Наамы Иссахар, осуждённой в России за контрабанду и хранение наркотиков и попросившей российского президента Владимира Путина о помиловании, прибыла в подмосковную колонию.
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«Интер» объявил о переходе Эриксена
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен перешёл из лондонского «Тоттенхэма» в миланский «Интер».
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В Удмуртии направят 37 млн рублей на ликвидацию свалок в 2020 году
В рамках реализации национального проекта «Экология» в Удмуртии выделили 37 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок.
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ФАС проверит рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу «Арбидола», в которой говорилось об эффективности препарата в борьбе с коронавирусами.
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Джокович: рад, что дружил с Брайантом десять лет
Экс первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своих взаимоотношениях с погибшей легендой баскетбола Коби Брайантом.
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В Петербурге арестовали подозреваемых в избиении до смерти мужчины
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца двух из четырёх фигурантов уголовного дела об избиении до смерти мужчины за кражу телефона.
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Вице-премьер Хуснуллин будет курировать развитие Крыма
Вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать развитие Крыма в новом правительстве России. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксёнов.
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Пассажиры экстренно севшего в Новосибирске самолёта вылетели в Екатеринбург
Пассажиры самолёта Embraer 170, который совершил экстренную посадку в Новосибирске, вылетели в Екатеринбург резервным бортом.
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В Нижегородской области заявили о росте промышленного производства на 4,3% в 2019 году
Индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 104,3% в 2019 году.
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Борзаковский стал кандидатом в президенты ВФЛА
Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский выдвинут кандидатом на пост президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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Депутата Самарской области подозревают в организации убийства супруга
Депутат думы городского округа Чапаевск задержана по подозрению в организации убийства своего супруга для получения совместно нажитого имущества и денежных средств мужчины. Об этом сообщает региональное отделение СК.
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Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в среду, 29 января, прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
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Сборная России завоевала бронзу в эстафете на ЮЧМ по биатлону
Мужская сборная России заняла третье место в эстафете 3 × 7,5 км на юношеском чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде.
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В Госдуме оценили слова Зеленского о виновных в начале Второй мировой
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что «сговор тоталитарных режимов» привёл к началу Второй мировой войны.
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В Омской области проверят органы опеки из-за ситуации с мальчиком, стоявшим на гречке
В Омской области планируют проверить органы опеки из-за ситуации с мальчиком, стоявшим на гречке.
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Джокович обыграл Раонича и вышел в полуфинал Australian Open
Серб Новак Джокович одержал победу над канадцем Милошем Раоничем в четвертьфинале первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
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Протоиерея Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище
Похороны протоиерея Всеволода Чаплина пройдут в среду, 29 января, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщается на сайте храма Феодора Студита у Никитских Ворот, где он был настоятелем.
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В Оренбургской области рассказали о поддержке начинающих фермеров
Начинающие фермеры Оренбургской области получат поддержку в рамках регионального конкурса «Агростартап».
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В Омске зафиксировали абсолютный рекорд по осадкам
В понедельник, 27 января, в Омске зафиксировали абсолютный рекорд по осадкам. Выпало 5,2 мм снега, что на 0,4 мм превышает показатель 1921 года.
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Ласицкене объяснила, почему не боится критиковать ВФЛА
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, почему она не боится выступать с публичной критикой в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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В бундестаге подвергли критике состояние ВС Германии
Спецуполномоченный бундестага по вооружённым силам Ханс-Петер Бартельс заявил о неудовлетворительном состоянии немецкой армии.
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Ласицкене о ситуации в ВФЛА: нужен капитальный ремонт
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, верит ли она, что во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) что-то изменится в лучшую сторону.
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В Краснодаре рассказали о реставрации памятника воинам-освободителям
В Краснодаре рассказали о капитальном ремонте памятника воинам-освободителям. Ход реставрации оценил мэр Евгений Первышов.
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Зеленский расширил аппарат СНБО
Украинский президент Владимир Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 190 человек. Об этом свидетельствует документ, опубликованный пресс-службой украинского лидера.