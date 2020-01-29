Wall Street Journal: «Иерусалим не продаётся» — Палестина отвергла «сделку века»

Глава Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный Дональдом Трампом мирный план, который выгоден только Израилю, пишет The Wall Street Journal. По его словам, автономия на Западном берегу реки Иордан немыслима без Иерусалима, центра её национальной и религиозной идентичности, и палестинцы не продадут его за $50 млрд, как того хотят США.

Президент Палестинской администрации Махмуд Аббас отклонил представленный Вашингтоном мирный план, заявив, что палестинское государство немыслимо без Иерусалима, сообщает The Wall Street Journal.

Как рассказывает издание, задолго до объявления о долгожданном предложении Вашингтона напряжённые отношения США и Палестины заставляли сомневаться в успехе попыток Дональда Трампа преодолеть разногласия с израильтянами. Во вторник, до публикации плана, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа начались демонстрации, организованные палестинскими властями. Некоторые протестующие столкнулись с израильскими службами безопасности на Западном берегу и держали плакаты: «Долой сделку века». Администрация Палестины, ожидая благоприятный для израильтян план, пригрозила оборвать отношения с Израилем в области безопасности и экономики.

«Мы отвергали эту сделку с самого начала, и наша позиция не изменилась», — заявил во вторник вечером президент Аббас и, не вдаваясь в подробности, заверил, что Палестина примет меры для переосмысления своей роли. Также глава государства объявил, что созвонился с лидером исламистского движения ХАМАС и в скором времени посетит подконтрольный ему сектор Газа. ХАМАС решительно отвергает план Трампа, по которому группа обязана провести разоружение.

По словам палестинцев, за последние два года США радикально отклонились от принятых рамок мирного процесса и ввели ряд карательных мер, которые подорвали роль Вашингтона в качестве нейтрального посредника. Если раньше окончательное решение о границах, Иерусалиме, безопасности и беженцах принадлежало двум сторонам конфликта, то план администрации Трампа отвечает большинству запросов Израиля и игнорирует условия Палестины. Гассан Хатиб, политолог из Бирзейстского университета на Западном берегу, считает, что палестинцы прекратят переговоры, пока Соединённые Штаты настаивают на этой позиции.

Американская газета напоминает, что Палестина не всегда была таким громогласным противником Трампа: в первые месяцы его президентства Палестинская администрация с оптимизмом смотрела на план США. Махмуд Аббас посетил Белый дом в мае 2017 года, а позднее американский президент приехал в Вифлеем, где его встречали с плакатами «Миротворец».

Однако затем настала чёрная полоса в палестино-американских отношениях, когда Трамп отказался от решения, которое являлось основой переговоров с 1990-х годов. По нему Палестина становилась независимым государством на Западном берегу и в секторе Газа, наравне с Израилем используя Иерусалим в качестве столицы страны. Вместо этого в декабре 2017 года Трамп объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и перенесут туда своё посольство. Для Палестины этот город является основой национального и религиозного самоопределения, поэтому после слов Трампа Аббас заявил, что для США участие в мирном процессе закончилось, а «сделка века стала пощёчиной века». С тех пор встречи по мирному урегулированию прекратились.

Как заявляют осведомлённые источники, администрация Трампа пыталась найти поддержку для своего плана по крайней мере у некоторых арабских стран. Во время заявления Трампа в Белом доме присутствовали послы Омана, Бахрейна и ОАЭ. По информации палестинского новостного сайта Wafa, Лига арабских государств должна обсудить предложенный план в субботу в Каире. Египет и Объединённые Арабские Эмираты уже выразили своё одобрение и попросили Палестину принять его на рассмотрение. В то же время министр иностранных дел Иордании предостерёг Израиль от односторонних мер на Западном берегу: президент Нетаньяху заявил, что быстро аннексирует земли в соответствии с американским планом. Турция назвала точку зрения Вашингтона «планом аннексии, который ставит целью незаконно захватить земли Палестины и уничтожить решение о двух государствах».

В заключение издание отмечает, что в августе 2018 года администрация Трампа сократила большую часть своей помощи палестинцам, для которых США являются крупнейшим донором. Уменьшилась финансовая поддержка для Комиссариата ООН по делам беженцев, а также сократилась более чем на $200 млн ежегодная помощь для оказания базовых услуг, включая здравоохранение и образование. Несмотря на такие карательные меры, палестинцы продолжали стоять на своём. Палестинские лидеры бойкотировали мероприятие, на котором США объявили о выплате в течение 10 лет $50 млрд за палестинские территории, назвав такое экономическое предложение взяткой за отказ от своих политических прав, которые, по их предположениям, будут отсутствовать в политической части сделки. «Иерусалим не продаётся», — цитирует The Wall Street Journal слова Махмуда Аббаса.