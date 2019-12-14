Al Monitor: из-за ухудшения отношений с США Палестина обращается за поддержкой к России

03:00 Умер советский олимпийский чемпион Юрий Беляев Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев скончался в возрасте 85 лет.

03:00 Мишин сожалеет, что Коляда пропустит чемпионат России из-за проблем со здоровьем Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал информацию, что Михаил Коляда не выступит на чемпионате России из-за проблем со здоровьем.

03:00 В Раде заявили, что дело об убийстве журналиста Шеремета политизируют Депутат Верховной рады Украины от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин заявил, что расследование уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве политизируется. Об этом сообщает пресс-служба партии «Голос».

03:00 Полиция возбудила дело из-за ЧП с обстрелом машины рэперов в Липецке Полиция возбудила уголовное дело против 27-летнего мужчины, выстрелы которого, как предполагается, услышали ехавшие на машине с концерта в Липецке рэперы HammAli & Navai.

03:00 Лыжник Ретивых занял пятое место в спринте на этапе КМ в Давосе Россиянин Глеб Ретивых занял пятое место в спринтерской гонке на 1,5 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

03:00 Дубль Салаха принёс «Ливерпулю» победу над «Уотфордом» в матче АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Уотфордом» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

03:00 В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.

03:00 Непряева стала пятой в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Давосе Россиянка Наталья Непряева заняла пятое место в спринтерской гонке на 1,5 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в швейцарском Давосе.

03:00 В Госдуме прокомментировали ситуацию с подарившим вазелин депутатом Председатель комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба прокомментировал решение депутата Вадима Булавинова подарить баночку вазелина главе Балахнинского района Нижегородской области на открытии школы.

03:00 Кудашов остался недоволен игрой сборной России в матче Кубка Первого канала с Чехией Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

03:00 Логинов: бороться можно было только за серебро, потому что Бё не промахивался Россиянин Александр Логинов прокомментировал завоевание серебряной медали в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

03:00 В КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ Начальник Генерального штаба Корейской народной армии Пак Чон Чхон заявил, что испытания на космодроме Сохэ нужны для сдерживания ядерной угрозы США.

03:00 Фигуристы Столбова и Новосёлов не выступят на чемпионате России Ксения Столбова и Андрей Новосёлов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, не примут участия в чемпионате России в Красноярске.

03:00 СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в севастопольской больнице Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти восьмилетнего ребёнка в севастопольской больнице.

03:00 Глава СБР: Бабиков сам отказался быть резервистом сборной на этапе КМ в Хохфильцене Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что Антон Бабиков отказался стать резервистом в составе национальной команды на этап Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

03:00 Атомный ледокол «Арктика» завершил ходовые испытания Головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 выполнил первый этап ходовых испытаний в Финском заливе и вернулся к достроечной стенке Балтийского завода. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила пресс-служба предприятия.

03:00 Драчёв назвал политическим запрет российским спортсменам выступать под своим флагом Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA), в частности о запрете российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.

03:00 Фигурист Коляда пропустит чемпионат России Михаил Коляда не примет участие в чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

03:00 В «Нафтогазе» объяснили рост цен на газ для населения Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал рост цен на газ для населения «расплатой за некомпетентность».

03:00 Сборная России победила Чехию по буллитам на Кубке Первого канала Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

03:00 Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.

03:00 Логинов завоевал серебро в пасьюте на этапе Кубка мира в Хохфильцене Россиянин Александр Логинов занял второе место в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

03:00 Поварницын завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка IBU в Риднау Россиянин Александр Поварницын занял третье место в спринтерской гонке на 10 км на втором в сезоне этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

03:00 В Ярославской области задержали школьника за избиение мальчика В Ярославской области следователи задержали 15-летнего школьника, который подозревается в том, что вместе с товарищами жестоко избил 13-летнего мальчика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

03:00 Драчёв: в IBU считают, что без России биатлон будет смотреться не так Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о позиции Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу возможного отстранения россиян из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 Зеленский назначил руководителя информационной безопасности в СБУ Украинский президент Владимир Зеленский назначил руководителя информационной безопасности Службы безопасности Украины (СБУ).

03:00 Тарасова: Медведева и Туктамышева, видимо, не могут жить без фигурного катания, а у Загитовой другая судьба Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.

03:00 На Украине завершили работы по ликвидации последствий пожара в колледже Одессы Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины заявила, что спасатели официально завершили работы по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

03:00 Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов Телеведущая Елена Малышева в беседе с URA.RU прокомментировала исследование учёных из Колумбийского университета США о том, что рафинированные углеводы, содержащиеся в сахаре, белом хлебе и рисе, могут вызывать бессонницу.

03:00 Норицын о серебре биатлонисток в эстафете: на рубеже особенно порадовали Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал завоевание командой серебряных наград в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

03:00 Матвиенко прокомментировала отставку Левченко Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала уход Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

03:00 Юрлова-Перхт: обидно, что не хватило сил Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала завоевание командой серебряных наград в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

03:00 В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам встречи лидеров стран нормандского формата в Париже 9 декабря не было достигнуто «судьбоносного прорыва».

03:00 Хованцев считает, что российские биатлонистки могли побороться за золото в эстафете Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал завоевание женской командой серебряных наград в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

03:00 В ДНР оценили заявление Авакова о роспуске Народной милиции республики Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков оценил заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости роспуска Народной милиции самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик для проведения выборов в Донбассе.

03:00 Резцова не сдержала слёз после завоевания серебра эстафеты на этапе КМ в Хохфильцене Российская биатлонистка Кристина Резцова эмоционально отреагировала на завоевание командой серебра в эстафете на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

03:00 Два человека погибли в результате ДТП в Орловской области Два человека погибли в результате аварии, которая произошла в Орловской области на автодороге Орёл — Залегощь.

03:00 Минфин уберёт возможность обналичивания замороженных пенсий Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство уберёт из проекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений. Об этом сообщает РБК.

03:00 В Киеве не исключили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс Глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» заявил, что, если урегулирования конфликта в Донбассе не удастся достичь на базе Минских соглашений, Киев может обратиться в ООН с просьбой ввести в регион миротворцев миссии.

03:00 Центровой «Химок» Букер признан лучшим баскетболистом 13-го тура Евролиги Центровой подмосковных «Химок» Девин Букер признан самым ценным игроком 13-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

03:00 В Турции ожидают ответа США на запрос о поставках Patriot Анкара ожидает ответа Вашингтона на свой запрос о поставках американских зенитных ракетных систем Patriot, заявил на Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

03:00 Траньков о решении Загитовой: вернуться на лёд удалось только Плющенко Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков прокомментировал решение российской фигуристки Алины Загитовой о приостановлении карьеры.

03:00 Глава Бурятии рекомендовал сделать 31 декабря выходным днём Глава Бурятии Алексей Цыденов перенёс рабочий день с 31 на 28 декабря для госслужащих и рекомендовал остальным организациям также сделать последний день 2019 года выходным днём для сотрудников.

03:00 Резцова о первой эстафете КМ в карьере: никакой трясучки не было Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в эстафете в составе национальной сборной на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

03:00 Посольство проверяет данные об обвинении россиянина в Сингапуре Российское посольство в Сингапуре устанавливает обстоятельства дела, предположительно, россиянина, которого, по данным СМИ, обвиняют в финансовых махинациях.

03:00 Пристайко рассказал о «домашнем задании» к нормандскому саммиту Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Интер» заявил, что для достижения прогресса на следующих переговорах в нормандском формате в апреле Киев должен законодательно решить четыре вопроса.

03:00 Жулин: у Загитовой нет мотивации, чтобы соответствовать 15-летним фигуристкам Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что олимпийская чемпионка приняла верное решение о приостановлении карьеры, а также заявил, что не видит смысла в её возвращении на лёд.

03:00 Сомнолог оценил исследование о вызывающих бессонницу продуктах Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с RT оценил исследование колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете, из которого следует, что продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов могут вызывать бессонницу.

03:00 Войнова завоевала бронзу на этапе КМ по велотреку в Брисбене Россиянка Анастасия Войнова заняла третье место в спринте на пятом этапе Кубка мира по велотреку в австралийском Брисбене.