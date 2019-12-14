Al Monitor Оригинал

Al Monitor: из-за ухудшения отношений с США Палестина обращается за поддержкой к России

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Палестина стремится к расширению экономических связей с Россией, надеясь, что это подтолкнёт Кремль занять позицию частично признанного государства по палестинскому вопросу, передаёт Al Monitor. Отмечается, что о сотрудничестве с Россией Палестину заставляет задуматься ухудшение отношений с США.
Al Monitor: из-за ухудшения отношений с США Палестина обращается за поддержкой к России
Reuters

В рамках объявленного в мае прошлого года плана по экономическому отдалению от Израиля палестинское правительство стремится расширить сотрудничество с Россией в области энергетики и нефтепродуктов, пытаясь извлечь выгоду из российского опыта и потенциала, пишет Al Monitor.

В конце ноября в рамках ежегодной стороны подписали крупнейший в истории пакет новых двусторонних соглашений в различных областях, в том числе в области экономики и торговли, промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, энергетики, туризма, занятости, образования и инвестиций.

Кроме того, по словам главы энергетического управления частично признанного государства Зафера Мельхема, в ближайшее время будет подписан меморандум о взаимопонимании.

Палестинцы надеются на помощь России в строительстве станции электропередачи к северу от Западного берега реки Иордан, так как уже передали своим российским коллегам предлагаемый план строительства и готовы предоставить возможности для реализации проекта.

«Мы стремимся повысить уровень торгово-экономического сотрудничества с Россией, открыть рынки двух стран для товарооборота и поддержать экспорт палестинских товаров и продукции в Россию, импорт из России напрямую без посредников, а также стимулировать инвестиции и помощь России в строительстве промышленных объектов и в обучении персонала», — заявил в интервью интернет-порталу министр национальной экономики Палестины Халед аль-Осейли.

Как отмечает Al Monitor, президент Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Мухаммед Штайе стремятся к сближению с Россией вовсе не из соображений экономической выгоды. Политики надеются, что двусторонние сотрудничество сподвигнет Москву занять выгодную для частично признанного государства позицию по палестинскому вопросу в свете ухудшения отношений Палестинской администрации с Соединёнными Штатами.

По словам чрезвычайного и полномочного посла государства Палестина в Москве Абделя Хафиза Нофала, Аббас находится в постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным, пытаясь содействовать мирному процессу, а не «одностороннему спонсорству США».

«Сотрудничество с Россией входит в план правительства по постепенному отдалению от Израиля», — приводит Al Monitor слова Нофала.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Al Monitor США Северная Америка
теги
Израиль Махмуд Аббас Палестина Россия США экономика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров