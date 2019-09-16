NYT: проект фуникулёра в Иерусалиме — ещё одна попытка израильских властей расширить своё влияние на оккупированных территориях

Власти Израиля одобрили проект создания фуникулёра, который будет следовать из западной части Иерусалима в восточную, пишет The New York Times. Отмечается, что это может быть очередной попыткой израильских властей расширить своё влияние на оккупированной части города.

На вид исторический центр Иерусалима выглядит так, как выглядел сотни лет назад, пишет The New York Times. Однако, в скором времени всё изменится: власти Израиля одобрили проект постройки фуникулёра, который пройдёт до Стены Плача. Его планируется завершить к 2021 году. Сторонники проекта выступают за создание целой сети фуникулёров.

Впрочем, планируемые постройки спровоцировали обширные протесты среди израильских защитников исторического наследия, климатических активистов, проектировщиков и архитекторов. «Полное надругательство над городом. Эстетическое и архитектурное оскорбление», — приводит издание слова архитектора Моше Сафди.

Как пишет The New York Times, проект создания фуникулёра демонстрирует то, как Израиль использует архитектуру и городское планирование для расширения своего влияния на оккупированных территориях. Новый фуникулёр будет укреплять израильские претензии на арабские части Иерусалима. Кроме того, этот случай показывает, что нынешние власти Израиля не столь сильно заботятся о сохранении исторического наследия и готовы принести его в жертву политическим целям.

Согласно информации издания, маршрут фуникулёра начнётся в западной части Иерусалима, проследует к горе Сион и затем завершится недалеко от Стены Плача, посреди одного из палестинских районов восточного Иерусалима, называющегося Силуан. The New York Times напоминает, что Израиль считает восточный Иерусалим аннексированной территорией, однако согласно международному праву эти земли считаются оккупированными.

По словам одного из жителей Силуана, фуникулёр лишь добавит проблем местному населению и не решит проблем с транспортом. По его словам, если бы израильские власти действительно хотели помочь арабскому населению, они бы отремонтировали дорогу, которая является единственным выездом из Силуана.

Впрочем, по словам члена партии «Ликуд» Нира Барката, Иерусалим отстаёт в развитии общественного транспорта, и создание фуникулёра является «нестандартным решением». При этом Баркат признаёт, что в проекте есть и сионистский элемент — он продвигает город Давида, который, по мнению Барката, является доказательством того, что оккупированные земли принадлежат Израилю.

Как отмечает издание, от арабского населения не укрылось, что правительство решило объявить о постройке фуникулёра на день Иерусалима, когда израильтяне отмечают завоевание восточного Иерусалима в ходе шестидневной войны 1967 года. С тех пор Израиль постепенно брал под контроль арабские территории, создавая образ единого Иерусалима — по мнению критиков, проект фуникулёра является продолжением этой политики.