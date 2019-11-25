Deutschlandfunk: с европейской «помощью» Палестина обречена на поражение

Положение Палестины безнадёжно, считает политолог Петер Каперн. В своей статье для Deutschlandfunk он пишет, что Израиль постепенно аннексирует земли на правом берегу Иордана, пользуясь поддержкой из Вашингтона. В то же время Европа не готова решительно поддержать Палестину, ограничиваясь обвинениями в адрес США и Израиля.

Прекрасный, новый, биполярный мир: на одной стороне — силы зла, нарушающие договоры и сделки, исповедующие право сильного, а с другой — силы добра, защищающие право, уважающие договоры и предпочитающие компромисс, говорится в статье Deutschlandfunk.

Европейцы относят себя именно к силам добра, отмечает автор статьи политолог Петер Каперн. И стремятся это показать: недавно верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини публично осудила смену курса в американской ближневосточной политике. Критика была основана на международном праве: с точки зрения ООН, оккупация Израилем Западного берега реки Иордан нарушает принципы международного права, точно так же, как и основание там поселений и экономическое использование региона.

Причина, по которой Могерини напомнила о данной проблеме, заключается в том, что правительство США полностью изменило свою ближневосточную политику. По словам госсекретаря США Майка Помпео, еврейские поселения не являются препятствием для мира. Неудивительно, что в Брюсселе раскритиковали эти слова, однако сам ЕС лишь неделю назад добавил в свою позицию по Западному берегу реки Иордан напрашивавшиеся дополнения о том, что поскольку данная территория не является частью Израиля, то производящееся там вино не может продаваться в ЕС под маркой «сделано в Израиле». При этом многие европейские политики очень сдержанно отреагировали на эти изменения, отмечает Каперн, а депутат немецкого бундестага Пауль Цимиак даже назвал их «антиизраильскими».

Как пишет Каперн, Помпео объясняет новый американский курс необходимостью подстроить политику под объективную реальность, что звучит как некогда почитавшаяся Европой политика «реализма». Проблема в том, что на Ближнем Востоке Вашингтон воспринимает лишь одну сторону реальности: к примеру, Джаред Кушнер инвестировал в израильские поселения на Западном берегу Иордана, дискредитировав себя в качестве «миротворца». При этом он утверждает, что работает над планом мирного урегулирования. «Стоит ли упрекать палестинцев в том, что они не будут соблюдать этот план в случае его появления?» — пишет Каперн.

Каперн напоминает, что сначала Дональд Трамп перенёс посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, а затем легитимировал израильские поселения на оккупированных территориях. Всё это на руку правительству Биньямина Нетаньяху, попавшему в сложное положение из-за подозрений в коррупции. В грядущей предвыборной кампании израильский премьер ещё раз пообещает аннексию районов Западного берега Иордана, на которых проживают палестинцы. Для их будущего плана нет ни у кого: ни у Израиля, ни у Вашингтона, ни у ЕС. Трём миллионам палестинцев не на кого надеяться, пишет Капнер — включая самих палестинских политических лидеров. По мнению Капнера, случай с Палестиной выглядит безнадёжным: ситуация взрывоопасна, а тушить пожар никто не собирается, в том числе и Европа.