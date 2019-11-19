CNN: зелёный свет для дальнейшей экспансии — США «узаконили» израильские поселения на Западном берегу

Администрация Дональда Трампа пошла на резкий поворот в своей политике по отношению к израильским поселениям на Западном берегу реки Иордан, заявив, что их характеристика как несоответствующих международному праву населённых пунктов не принесла никакой пользы, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Орен Либерманн, подобное решение усилит как премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который находится в опасном с политической точки зрения положении, так и самого Трампа, который во многом полагается на религиозно настроенный электорат.

В Вашингтоне администрация Трампа пошла на значительный поворот в американской долгосрочной политике по израильским поселениям на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Всего несколько часов назад госсекретарь США Майк Помпео сообщил об изменении в политике Вашингтона: США отказались от правовой позиции Госдепа, которой ведомство придерживалось на протяжении многих десятилетий. Согласно этой позиции, израильские поселения не соответствуют международному праву. Ожидается, что такой шаг администрации ещё больше увеличит напряжённость в отношениях с палестинцами, а также усилит премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который на данный момент борется за своё политическое выживание.

МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Характеристика гражданских поселений как противоречащих международному праву не сработала; это не продвинуло дело мира. Горькая правда состоит в том, что юридического решения конфликта никогда не удастся достичь, а споры в рамках международного права насчёт того, кто прав, а кто нет, не принесут мира. Это сложная политическая проблема, которую можно решить только с помощью переговоров между израильтянами и палестинцами.

Наш корреспондент Орен Либерманн следит за развитием событий из Иерусалима. Он расскажет подробнее.

ОРЕН ЛИБЕРМАНН, корреспондент CNN: Хотя заявление администрации Трампа о том, что она больше не считает, что израильские поселения на оккупированном Западном берегу противоречат международному праву, и стало поворотом в многолетней внешней политике, удивляться тут нечему. При Дональде Трампе США уже перестали считать Западный берег оккупированной территорией, а бывший чиновник команды по мирному урегулированию Джейсон Гринблатт заявил, что поселения следует называть просто «городами».

Судя по всему, такой шаг — это лишь продолжение этой политики. Для правого крыла в Израиле — это очевидная победа. Сторонники поселений тотчас же начали праздновать это событие, причём некоторые из них даже утверждают, что следующий шаг — это установление израильского суверенитета над Западным берегом, — что является аннексией.

Палестинские лидеры осудили это решение США, указав на то, что ничто не в силах изменить тот факт, что согласно международному праву поселения по-прежнему считаются незаконными — вне зависимости от того, признают их США или нет. Госсекретарь Помпео заявил, что судьба статуса переговоров о поселениях не предрешена, однако ничем иным, кроме зелёного света для дальнейшей экспансии, это назвать невозможно.

Помпео отметил, что администрация разрабатывала эту тему более года, однако здесь стоит указать на то, что при выборе времени для такого заявления свою роль сыграли два важных момента. Во-первых, такой шаг напрямую противоречит вердикту Европейского суда, который тот вынес на прошлой неделе. В своём решении суд постановил, что продукты и товары, произведённые в израильских поселениях на Западном берегу должны быть соответствующим образом маркированы: на них не может быть просто написано, что они сделаны в Израиле.

Во-вторых, хотя нельзя сказать, нарочно ли администрация подгадала по времени или нет, но её решение — это, по сути, подарок премьер-министру Биньямину Нетаньяху, который назвал это признание «исторической правдой». Всё это происходит на фоне опасной политической ситуации, в которой оказался Нетаньяху. Такое развитие событий усилит как давно находящегося у власти израильского лидера, так и правое крыло Израиля в целом, в то время как Нетаньяху пытается удержать свои позиции.

И, наконец, человек, который извлечёт из этого дела больше всего пользы, — это, скорее всего, Дональд Трамп. Подобное решение найдёт горячий отклик в среде религиозно настроенных евангелистов, которые считают Израиль ключевой темой. Иса?

Большое спасибо. С нами был Орен Либерманн.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2019 года.