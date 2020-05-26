Jerusalem Post: Нетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан в июле

03:00
Транзит российского газа через Польшу в Германию остановлен
Транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию полностью остановлен, передаёт ТАСС со ссылкой на операторов европейских газопроводов.
03:00
Курганская область продлила приостановку авиасообщения до 15 июня
Курганская область до 15 июня продлила приостановку регулярных авиарейсов из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Дементьева и Сафина вошли в список лучших теннисисток, не выигрывавших ТБШ
Россиянки Елена Дементьева и Динара Сафина были включёны в список лучших теннисисток, которые не выиграли ни одного турнира серии Большого шлема в одиночном разряде.
03:00
ESPN назвал Давыденко одним из лучших теннисистов, не побеждавших на ТБШ
Бывшая третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко был включён в список лучших теннисистов, которые не выиграли ни одного турнира серии Большого шлема в одиночном разряде.
03:00
Глава Минкомсвязи разъяснил ситуацию с цифровыми пропусками
Глава Минкомсвязи России Максут Шадаев заявил, что все персональные данные, которые используются при оформлении цифровых пропусков в российских регионах, будут удалены из государственных систем после ослабления пропускного режима.
03:00
Глава Минстроя Якушев вылечился от коронавируса
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев вылечился от коронавирусной инфекции и приступил к своим обязанностям, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
03:00
В Екатеринбурге после гибели людей из-за урагана завели несколько дел
Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту гибели людей в результате урагана в Свердловской области.
03:00
Косторная сдала тест на коронавирус
Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что сдала тест на коронавирус и скоро возобновит тренировки.
03:00
Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов
Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.
03:00
Минэнерго предложило отменить мораторий на пени за неуплату ЖКХ
Министерство энергетики России предлагает вернуть начисление пени за неуплату услуг ЖКХ для населения и управляющих компаний, заявил замминистра Юрий Маневич на заседании РСПП, пишут «Ведомости».
03:00
Шотландский клуб определяет судьбу футболиста через голосование в Twitter
Шотландский футбольный клуб «Ливингстон» решил определить судьбу запасного вратаря Гэри Мэйли через Twitter.
03:00
За сутки в России после коронавируса выписан 12 331 человек
В России за сутки после перенесённого COVID-19 выписан 12 331 человек, всего — 131 129, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
03:00
ISU отменил уже второй этап юниорского Гран-при по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ричмонде.
03:00
Уголовное дело возбудили после ЧП с вертолётом Ми-8 на Чукотке
Уголовное дело о нарушении правил полётов или подготовки к ним возбуждено после ЧП с вертолётом Ми-8 на Чукотке, сообщается на сайте СК России.
03:00
Захваченные пиратами у Бенина россияне освобождены
Трое россиян, захваченных пиратами в апреле в территориальных водах Бенина, освобождены. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
03:00
Ласицкене — о выступлении под нейтральным флагом: хочется уйти со стадиона как можно быстрее
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о своих ощущениях от выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
03:00
Ласицкене ответила на вопрос о возможной смене гражданства
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене ответила на вопрос о возможной смене гражданства.
03:00
В России за сутки умерли 174 человека с коронавирусом
В России за сутки умерли 174 человека с COVID-19, за всё время пандемии — 3807, сообщили в оперативном штабе.
03:00
За сутки в России выявлено 8915 новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8915, до 362 342, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Накануне сообщалось о 8946 случаях коронавируса в России.
03:00
СМИ сообщили о намерении ГБР расследовать дело о возможной прослушке в кабинете Порошенко
Сотрудники Государственного бюро расследований Украины намерены расследовать дело из-за возможной прослушки в кабинете экс-президента Петра Порошенко.
03:00
Трусова отреагировала на третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала третье попадание в Книгу рекордов Гиннесса.
03:00
Подведены итоги голосования по второму эпизоду проекта «Последнее слово»
Стали известны результаты голосования по второму выпуску проекта «Последнее слово», который посвящён судебным решениям в России.
03:00
На Украине с 1 июня откроют бассейны и спортзалы
На Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передаёт «Громадське».
03:00
Гимнаст Далалоян рассказал о случае с коронавирусом в «Новогорске»
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о ситуации с выявлением коронавируса в сборной России во время своего пребывания на базе «Новогорск» в апреле.
03:00
Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов во вторник, 26 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
03:00
Хабилов выступит на «Бойцовском острове» UFC
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рустам Хабилов примет участие в турнире, который пройдёт на бойцовском острове.
03:00
Крупный пожар в Самарской области частично локализован
Пожар в посёлке Яицкое Самарской области частично локализован, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
03:00
Умер китайский «король» казино Стэнли Хо
Основатель индустрии игорного бизнеса в Макао миллиардер Стэнли Хо скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
03:00
Футболист «Ювентуса» Коста задумывался о завершении карьеры из-за частых травм
Полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Коста рассказал, что задумывался о возможном завершении карьеры из-за частых травм.
03:00
Российские банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объём долларов
Российские банки в марте ввезли в страну рекордный за шесть лет объём наличных долларов, следует из статистики Центробанка.
03:00
В России провели более 9 млн тестов на коронавирус
В России проведено более 9 млн тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
03:00
Число выявленных случаев коронавируса на Украине достигло 21 584
На Украине за последние сутки выявлено 339 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число подтверждённых случаев достигло 21 584.
03:00
В Москве от коронавируса вылечились ещё 8033 человека
В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 8033 человека, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
UCI получил от WADA допинговые дела российских велогонщиков
Международный союз велосипедистов (UCI) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) допинговые дела российских спортсменов, которые были открыты после проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.
03:00
Задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки в Пензе
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки, тело которой было найдено в лесополосе в Пензе. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
03:00
СМИ: Ибрагимович травмировался на тренировке
Шведский нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович получил травму на тренировке.
03:00
Площадь пожара в Самарской области достигла тысячи квадратных метров
Площадь пожара в посёлке Волжский в Самарской области увеличилась до 1 тыс. кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
03:00
KNVB отклонил просьбу АЗ пересмотреть результаты сезона Эредивизи
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) отклонил просьбу клуба АЗ из Алкмара о пересмотре итоговых результатов в Эредивизи сезона-2019/20, завершённого досрочно из-за пандемии коронавируса.
03:00
Число погибших в результате урагана в Екатеринбурге достигло четырёх
Число погибших в результате урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырёх, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
03:00
В Самарской области загорелись 11 частных домов
В Самарской области загорелись 11 частных домов на площади 900 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
03:00
Гимнаст Далалоян рассчитывает продолжить карьеру до ОИ-2024
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, что нацелен продолжать спортивную карьеру вплоть до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
03:00
Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут во вторник, 26 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
03:00
Вывозной рейс с россиянами прибыл из Индонезии в Петербург
Самолёт c россиянами прибыл с индонезийского острова Бали в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, передаёт РИА Новости.
03:00
В Германии число выявленных случаев коронавируса превысило 179 тысяч
В Германии число выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 179 002. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха.
03:00
В Якутии за сутки выявили 88 новых случаев коронавируса
В Якутии за сутки выявили 88 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев.
03:00
В Минобороны рассказали о жёсткой посадке Ми-8 на Чукотке
В Минобороны России сообщили, что при выполнении учебно-тренировочного полёта в районе аэродрома Угольные копи (Чукотский автономный округ) совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8 ВКС России.
03:00
В Москве 26 мая ожидается до +19 °С
В Москве во вторник, 26 мая, ожидается до +19 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.
03:00
В Бурятии за сутки выявили 59 новых случаев коронавируса
В Бурятии за сутки выявили 59 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
03:00
При аварийной посадке вертолёта на Чукотке погибли четыре человека
В Анадыре при аварийной посадке вертолёта Ми-8 погибли четыре человека. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство Чукотки.
03:00
Приморье приступает к первому этапу снятия ограничений
Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, которые были введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.