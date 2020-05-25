TOI: после воскресного слушания Нетаньяху вряд ли вновь появится в суде до конца года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предстал перед судом по делам о коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием, пишет The Times of Israel. Судьи уже разрешили ему не присутствовать на следующем заседании. Кроме того, его адвокаты добиваются отсрочки рассмотрения дела, ссылаясь на то, что им нужно больше времени на подготовку. Так что, полагает издание, израильский премьер вряд ли вновь появится в суде до конца года.
После первого бурного дня судебных разбирательств премьер Израиля Биньямин Нетаньяху добился небольшой отсрочки, и теперь он вряд ли вновь лично появится в суде в этом году, пишет The Times of Israel.
Судьи по предварительному запросу со стороны обвиняемых освободили последних от присутствия на следующем заседании.
Более того, адвокаты израильского премьера выступают за дальнейшую отсрочку процесса, заявляя, что им нужно больше времени на подготовку.
Согласно юридическим источникам, судьи, скорее всего, предоставят защите от шести до восьми месяцев на полное изучение материалов, говорится в статье.
В преддверии воскресного слушания, на котором обвиняемые должны были подтвердить, что они понимают предъявленные против них обвинения, израильский премьер попросил разрешения не присутствовать на процессе, однако получил отказ.
Чтобы в следующий раз не вышло ничего подобного, судьи дали понять, что обвиняемые освобождены от участия в следующих, преимущественно процессуальных этапах судебного разбирательства и будут обязаны предстать перед судом на стадии предоставления доказательств, когда подсудимые должны будут либо признать себя виновными, либо заявить о своей невиновности.
В воскресенье вечером Нетаньяху заявил, что не пойдёт на сделку со следствием. Израильский премьер, как напоминает издание, неоднократно называл выдвинутые против него обвинения «сфабрикованными». Он также утверждал, что судебная система пытается сместить его из политических соображений.
Сам Нетаньяху отрицает совершение каких-либо правонарушений.
Он проходит по трём делам, в рамках которых его обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием и получении взятки.
Следующее слушание по его делам намечено на 19 июля.
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