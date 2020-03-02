CNN: Нетаньяху борется за власть в Израиле так, будто от этого зависит его свобода

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху борется за власть так, будто от этого зависит его свобода, и, возможно, так оно и есть, пишет CNN. В политике Израиля почти всё, что произошло за прошедший год носило беспрецедентный характер, отмечает издание.

Были проведены первые, вторые, а теперь грядут уже третьи парламентские выборы. Действующему премьеру были предъявлены обвинения. А затем этот же премьер, стоя рядом с президентом США Дональдом Трампом, обсуждал будущую аннексию палестинской территории.

Но при этом в израильской политике почти всё в прошедшем году было «мучительно застойным».

«Это хуже, чем дежавю. Это избирательное чистилище без видимого выхода», — пишет CNN.

Предвыборные опросы не показывают почти никаких изменений. Избиратели измотаны, поскольку им грозит очередной предвыборный цикл. И, похоже, нет никаких намёков на то, что нынешнее расклад политических сил приведёт к формированию полноценного правительства.

Нетаньяху крепко держит в своих руках бразды правления страной. Его не волнует то, что он с Рождества 2018 года руководит переходным правительством.

«По мнению Нетаньяху, Биби (прозвище израильского премьера. — ИноТВ) — это Израиль, а Израиль — это Биби», — говорится в статье.

Он считает себя единственным человеком, способным руководить страной. При этом он пользуется твёрдой поддержкой религиозных и правых партий, которые помогают укреплять эту точку зрения.

Нетаньяху ведёт предвыборную кампанию так, будто от этого зависит его свобода, подчёркивается в статье. И это, возможно, действительно так, ведь через две недели после выборов начинается процесс над Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и злоупотреблении доверием.

Он имеет право не уходить в отставку, пока ему не вынесен приговор, который, к тому же, должен остаться в силе после процедуры апелляции. Должность премьер-министра защищает его и даёт ему возможность встречаться с мировыми лидерами, совершать государственные визиты и укреплять свою репутацию политика, который дольше всех своих предшественников находится у власти, пишет издание.

Между тем накануне третьих за год выборов в Израиле многие жителей этой страны смотрят на календари, смирившись с возможностью проведения четвертых выборов в конце лета.